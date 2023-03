News

Martina Pedretti | 6 Marzo 2023

Facebook

Su Facebook i Reel dureranno fino a 90 secondi

A inizio marzo, Meta ha annunciato alcune novità per i suoi social, tra cui l’estensione della durata dei Reel di Facebook. Infatti le clip sulla piattaforma ora potranno durare di più rispetto a quanto gli utenti erano abituati.

Come riporta Engadget, i Reel di Facebook ora possono durare fino a 90 secondi di contenuto, rispetto ai 60 che si potevano raggiungere finora. L’annuncio di Mark Zuckerberg è arrivato con un video pubblicato sul profilo Facebook Meta for Creators, in cui il CEO parla anche di altre novità.

TikTok e Instagram Reels hanno entrambi degli strumenti per sincronizzare le clip con una canzone e Facebook Reels è in procinto di lanciare una funzionalità simile chiamata Grooves. Meta afferma che questo utilizza la “tecnologia del ritmo visivo” e che sincronizza e allinea automaticamente il movimento con il ritmo di una canzone.

Inoltre Facebook offrirà un modo semplice per generare Reel dai propri ricordi, usando template virali. Così facendo gli utenti potranno sostituire le clip di un modello esistente con le proprie.

Meta sostiene che Reel è il suo formato in più rapida crescita. Il numero di utenti che utilizzano questo strumento è infatti più che raddoppiato nell’ultimo anno su Facebook e Instagram. Da agosto, gli utenti possono inoltre eseguire il cross-posting dei video Reel tra le app.

E voi usate i Reel su Facebook?