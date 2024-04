News

Martina Pedretti | 8 Aprile 2024

intelligenza artificiale meta

Meta mette in chiaro quali contenuti sono creati con l’AI: ecco come

Meta sta aggiornando le etichette sui contenuti AI per garantire che venga inclusa una gamma più ampia di contenuti, in risposta a una crescente ondata di post generati con l’intelligenza artificiale all’interno dell’app.

Negli ultimi mesi, su Facebook sono apparsi sempre più contenuti creati con l’intelligenza artificiale, che hanno generato un vastissimo coinvolgimento. Sono moltissimi gli utenti del social che non hanno l’alfabetizzazione digitale necessaria per riconoscere quando viene impiegata l’intelligenza artificiale generativa. Per questo spesso cadono vittima di post creati con l’AI senza saperlo.

Pertanto, Meta ha deciso di aggiornare le sue politiche sull’intelligenza artificiale, implementando l’uso di etichette che specificano quando i contenuti sono generati dall’intelligenza artificiale.

Secondo quanto dichiarato da Meta: ″Il nostro approccio attuale è troppo ristretto, poiché copre solo i video creati o modificati dall’intelligenza artificiale per far sembrare che una persona dica qualcosa che non ha detto. La nostra politica sui media manipolati è nata nel 2020. Ai tempi i contenuti realistici generati dall’intelligenza artificiale erano rari e la preoccupazione generale riguardava principalmente i video. Negli ultimi quattro anni, e in particolare nell’ultimo, le persone hanno sviluppato altri tipi di contenuti realistici generati dall’intelligenza artificiale come audio e foto. Questa tecnologia si sta rapidamente evolvendo”.

Quindi da ora sui social di Meta, tra cui Facebook e Instagram, saranno più presenti le etichette “Made with AI”. Queste contrassegneranno i contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

Queste etichette informeranno immediatamente l’utente che il contenuto è falso, e creato con l’intelligenza artificiale, così da evitare fraintendimenti circa la sua natura.

Meta ha precisato di non volere rimuovere questo tipo di post, ma di voler usare le etichette sia a scopo informativo che educativo. ″Se stabiliamo che immagini, video o audio creati digitalmente o alterati comportano un rischio particolarmente elevato di ingannare materialmente il pubblico su una questione importante, aggiungeremo un’etichetta più evidente in modo che le persone abbiano più informazioni e contesto. Questo approccio generale fornisce alle persone maggiori informazioni sul contenuto in modo che possano valutarlo meglio. Così da avere un contesto se vedono lo stesso contenuto altrove“.