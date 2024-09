News

Martina Pedretti | 27 Settembre 2024

intelligenza artificiale meta

Meta introduce immagini AI personalizzate nei feed di Facebook e Instagram

Meta sta sperimentando una nuova funzione per Facebook e Instagram che introduce immagini generate dall’intelligenza artificiale (AI) nei feed degli utenti. Annunciata durante l’evento Meta Connect, questa novità permette di creare contenuti su misura per ciascun utente, basati sugli interessi personali o sulle tendenze attuali. Alcune di queste immagini potrebbero persino incorporare i nostri volti.

Quando si incontrano immagini etichettate come “Immaginate per te” nel proprio feed, sarà possibile condividerle o generarne di nuove in tempo reale. Un esempio mostrato da Meta include un regno incantato, ma altre immagini potrebbero raffigurare l’utente stesso in scenari fantastici, come personaggi di videogiochi o astronauti nello spazio. Per utilizzare questa funzione, è necessario autorizzare Meta a utilizzare le proprie foto e accettarne i termini.

L’integrazione di immagini AI con il volto degli utenti ha sollevato preoccupazioni sull’uso della propria immagine. Meta ha chiarito che queste immagini verranno generate solo con il consenso esplicito dell’utente, che potrà inoltre rimuoverle dal proprio feed.

Questa novità segue altre iniziative simili, come quella di Snapchat, che utilizza l’AI per creare selfie personalizzati con il permesso degli utenti, sebbene i contenuti rimangano visibili solo all’utente stesso. La condivisione delle immagini generate dall’AI su Facebook e Instagram rimane opzionale.

Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha affermato che l’introduzione di immagini AI nei feed è un’evoluzione naturale per le piattaforme. Secondo Zuckerberg, i feed stanno progressivamente passando da contenuti esclusivamente creati dagli amici a contenuti suggeriti dall’AI.

Attualmente, questa funzione è in fase di test e non è ancora chiaro quando sarà disponibile per tutti gli utenti. In Italia Meta AI non è attualmente disponibile a causa delle vigenti leggi sulla privacy in Europa. Solo prossimamente capiremo se questo aggiornamento arriverà anche da noi.