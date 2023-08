News

Andrea Sanna | 28 Agosto 2023

meta

Meta pensa ai Ray-Ban Stories

Nella giornata di oggi importanti notizie arrivano anche da Meta. Stando a quanto rivelato dal giornalista Janko Roettgers l’azienda pare stia pianificando una sorta di rinnovamento del suo hardware principale in vista dell’autunno. Ci si concentrerà maggiormente sul Quest 3, che andrà a posizionarsi come primo visore di mixed reality molto adatto al mercato di massa. La news che ci interessa maggiormente riguarda però una nuova versione dei suoi occhiali intelligenti Ray-Ban.

Sebbene i Ray-Ban Stories siano stati descritti come un fallimento, per via delle basse vendite e basso tasso di utilizzo di chi li ha acquistati, Meta non si arrende. In passato si erano riuscite a piazzare solo 300 mila unità, poco rispetto all’importante campagna di marketing che era stata attuata per l’occasione. Secondo una recente stima pare poi che solo il 10% dei possessori li utilizzi in maniera attiva.

Ma a cosa serviranno? Secondo quanto si legge da Rottgers pare che i nuovi modelli trasmetteranno video in diretta, tra le tante cose. La componente AR invece non sarà presente. Meta sta anche sviluppando una versione degli occhiali AR e spera di produrre almeno 1000 unità entro il prossimo anno.

Peraltro si dice che Meta continuerà ancora a collaborare con il colosso italiano Luxottica per poter realizzare gli occhiali con marchio Ray-Ban. Si pensa anche a un nuovo modello di montatura legato al marchio Ray-Ban Skyler. Queste le notizie che sono arrivate attualmente.

Queste sono solo alcune delle indiscrezioni a proposito di ciò che ha in mente Meta da qui ai mesi a venire. Capiremo pian piano come verranno attuate tali novità e cosa accadrà piano piano con il trascorrere delle settimane.

E a voi convince quest’idea di insistere su un progetto di questa portata? Diteci la vostra nei commenti e seguiteci per altre news!