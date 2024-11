Meta testa un sistema di AI per scovare gli adolescenti che mentono sulla loro età

News

Martina Pedretti | 5 Novembre 2024

meta

Meta utilizza l’intelligenza artificiale per identificare chi mente sull’età su Facebook e Instagram

Meta sta implementando un nuovo sistema basato sull’intelligenza artificiale per rilevare gli utenti che mentono sull’età su Facebook e Instagram. L’iniziativa è volta a limitare l’esposizione dei più giovani a contenuti potenzialmente dannosi. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il gigante dei social media ha sviluppato un software capace di identificare se un utente è maggiore o minore di 18 anni analizzando vari dati del profilo.

Questo software avanzato non si limita a esaminare l’età dichiarata nel profilo, ma analizza anche i follower, le interazioni, e perfino i post di “buon compleanno” degli amici per dedurre l’età reale dell’utente.

Meta aveva anticipato già a settembre l’arrivo di questa tecnologia, con un test previsto su Instagram all’inizio del prossimo anno. Questa nuova misura risponde alla crescente pressione da parte delle autorità, che temono gli effetti dannosi dei social media sugli adolescenti e valutano restrizioni d’età per proteggere meglio i giovani.

Regolatori di diversi Paesi, come Australia, Danimarca, USA e Regno Unito, stanno esplorando normative che fisserebbero limiti di età per l’accesso ai social media, un’eventualità che potrebbe ridurre significativamente la base utenti delle app di Meta. Per questo, l’azienda sta cercando di adottare misure preventive, anche suggerendo che siano gli app store a imporre restrizioni d’età per limitare l’accesso ai più giovani.

Parallelamente, Instagram ha già attivato strumenti di verifica dell’età, richiedendo a utenti sospetti di caricare documenti d’identità o di ottenere conferme da parte di amici o genitori.