Miitopia su Switch: uscita, news, gameplay e prezzo

Su Switch sbarca Miitopia, il gioco nato esclusivamente per Nintendo 3DS. Durante il Direct del 17 febbraio sono stati svelati uscita, news, gameplay per Switch e prezzo.

Indice dei contenuti Uscita

Gameplay

Trailer

Prezzo

Miitopia su Switch uscita

Il titolo disponibile solo su Nintendo 3DS arriva anche su Switch: durante il Direct del 17 febbraio Nintendo ha infatti annunciato la nuova versione di Miitopia. Quando esce questo gioco? Miitopia ha già una data di uscita fissata con precisione. Il gioco debutterà sulla piattaforma di Nintendo a partire dal 21 maggio 2021 e non verrà prodotta un’edizione fisica.

Miitopia gameplay su Switch

Pronti a partire per una spassosa e spensierata avventura con i Mii a Miitopia per Nintendo Switch? A Miitopia, tutti sono dei Mii! Che si tratti dell’impavido eroe, della bellissima principessa o persino del sinistro duca del male, in questa storia i ruoli li decide il giocatore. Si potrebbe arrivare in battaglia con i migliori amici, travestire il nonno da re, o trasformare la mamma in un cattivone.

Nel gameplay di Miitopia le relazioni sono fondamentali, perciò assicurati di passare un po’ di tempo con i tuoi alleati per rafforzare il vostro legame. Farlo ti darà un vantaggio nelle battaglie, ma se i rapporti si incrinassero le cose potrebbero mettersi male.

Questa versione per Nintendo Switch include anche nuove funzioni, come la possibilità di truccare i Mii o usare delle parrucche per renderli ancora più irresistibili. Ci si può persino alleare con un cavallo.

Trailer

Di seguito ecco il trailer che Nintendo ha usato per presentare Miitopia durante il Direct.

Un trailer di Miitopia mostra le nuove funzionalità di personalizzazione del gioco, la facile condivisione dei Mii e tante altre novità.

Miitopia prezzo

Nonostante il contenuto non sia giocabile prima della data di uscita, Miitopia è disponibile al preordine su Nintendo eShop. Chiunque voglia giocare il titolo dovrà acquistarlo solo in formato digitale, dato che non esiste la copia fisica. Il prezzo nello shop è di 49,99 euro.

PCProfessionale © riproduzione riservata.