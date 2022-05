Android 13: uscita, novità, funzioni e dispositivi supportati

Android 13 è la versione del sistema operativo in arrivo nel corso del 2022: news su uscita, funzioni e dispositivi supportati.

Android 13 uscita

Ormai è prossimo il debutto di Android 13, e in molti si stanno chiedendo quando il nuovo sistema operativo sarà disponibile. La sua uscita non è ancora stata annunciata, ma sappiamo che la prima Developer Preview è arrivata il 10 febbraio 2022. Android 13 in versione stabile potrebbe debuttare tra agosto e ottobre.

Novità e funzioni

Questa nuova release è stata denominata Android 13 Tiramisù e tra le novità che ci possiamo aspettare troviamo una migliorata gestione delle app in background. Google infatti starebbe lavorando a un metodo per eliminare i processi fantasma.

Per questa versione del sistema operativo inoltre si punta su privacy e sicurezza. In particolare parliamo delle nuove API per la condivisione di foto e video e dei nuovi permessi per il Wi-Fi.

Inoltre, grazie al Material You introdotto con Android 12, con Android 13 si potranno applicare colori dinamici alle icone delle app, in modo più uniforme.

Sembra essere presente anche una funzionalità di Benessere Digitale, relativa alla modalità Bedtime. Gli utenti infatti potranno attenuare lo sfondo del telefono, al 0%, al 25%, al 50% o al 100%.

Un’altra funzionalità presente nelle Developer Preview e nella Beta, per chi tiene separati i dati personali da quelli di lavoro, è la possibilità di accedere a diversi profili utente dalla schermata di blocco dello smartphone.

Proseguiamo poi con TARE, The Android Resource Economy, una nuova feature che propone applicazioni che richiedono meno energia al dispositivo con un sistema a crediti.

Dispositivi supportati da Android 13

Quali sono i dispositivi supportati da Android 13? Sicuramente i primi a ricevere l’aggiornamento saranno i Google Pixel. Tra i device compatibili troviamo quindi Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, Google Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 4 e Pixel 4 XL, ma non Pixel 3a e Pixel 3a XL. Lo stesso vale per Pixel 3 e Pixel 3 XL.

Presto dovrebbero arrivare i nuovi Google Pixel 7, che dovrebbero debuttare con Android 13 preinstallato già a inizio autunno 2022. Dopo il lancio sui dispositivi Google, Android 13 arriverà anche su smartphone di altre marche successivamente. Tra queste Samsung, Xiaomi, OPPO e tante altre.

PC Professionale © riproduzione riservata.