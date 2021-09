Huawei evento ottobre 2021: quando, orario e diretta streaming

Huawei annuncia un evento a ottobre 2021 che potrebbe lanciare P50: quando e a che ora ci sarà, come vederlo in diretta streaming.

Quando ci sarà l’evento Huawei

Huawei è pronta ad aggiornare il mondo intero con i suoi prodotti, e ha annunciato un evento dedicato, che si terrà a ottobre 2021. Secondo le prime indiscrezioni, nel corso della presentazione sarà lanciato anche Huawei P50, ma non ci sono al momento conferme al riguardo. Ma quando sarà questo evento? L’azienda ha fissato la data al 21 ottobre, a Vienna, però non abbiamo ancora un orario preciso.

Huawei evento: P50 o Nova 9?

L’immagine promozionale dell’evento mostra uno smartphone inedito di profilo, da qui sono scaturite le ipotesi riguardo al P50. Questo smartphone è già presente fuori dall’Italia e vanta un SoC Snapdragon888 per la versione base, mentre offre la possibilità di scegliere fra lo stesso chip e un Kirin 9000 per la versione Pro. Il dispositivo conta su uno schermo OLED da 6,5 pollici con refresh rate di 90Hz sul P50 e di 6,6 pollici curvi a 120 Hz sul P50 Pro.

Non possiamo nemmeno escludere il possibile lancio globale di Huawei Nova 9 globale, che sarà presentato in Cina nella giornata del 23 settembre. In questo caso lo smartphone monta un SoC Snapdragon 788G, su un probabile schermo OLED, con batteria da 4.500mAh.

Evento Huawei diretta streaming

Per il momento non è chiaro se l’evento di Huawei sarà trasmesso in streaming da Vienna, in rispetto delle norme anti-COVID. O se si tratterà di un evento aperto alla stampa. Pertanto non possiamo ancora sapere dove vedere in live streaming l’evento Huawei. Solo nelle prossime settimane scopriremo maggiori informazioni in merito. In ogni caso, anche se si tratterà di una presentazione aperta al pubblico, ci aspettiamo che sarà comunque offerta la possibilità di seguirlo in diretta online.

