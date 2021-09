iPad 2021: uscita, prezzo, caratteristiche, novità e colori

Apple ha annunciato il nuovo iPad 2021: tutte le news su uscita, prezzo, caratteristiche, colorazioni e novità.

iPad 2021 uscita

Nel corso del California Streaming, evento di Apple, è stato annunciato anche iPad 2021. Quando esce questo nuovo iPad? Il preorder è già attivo, ma diventerà disponibile solo la prossima settimana. Non è chiara la precisa data di uscita del device, che ha aperto le danze dell’Apple Event.

iPad 2021 prezzo

Per quanto riguarda il prezzo, iPad 2021 verrà venduto a 329 dollari, nella sua versione a 64GB, o 299 dollari per la scuola. Questo il costo definito per il mercato statunitense dell’iPad di nona generazione.

iPad 2021 caratteristiche e colori

iPadOS 15

Per quanto riguarda le novità e le caratteristiche del nuovo iPad del 2021, sappiamo che avrà un chip A13 bionic, e quindi un supporto aggiornato rispetto al passato. Le sue performance inoltre saranno migliorate del 20%, rendendolo il device del suo genere più veloce sul mercato. La forma rimane simile alla sua precedente versione, così come il design e il look.

Abbiamo ancora il pulsante Home, il connettore Lightning e quindi la compatibilità con na serie di accessori, inclusa la Apple Pencil di prima generazione. Invece i colori disponibili saranno bianco, nero e grigio.

Il comparto fotografico vanta un miglioramento, dato che la camera frontale sarà di 12MP, Ultra Wilde Camera, supportando Center Stage, che mantiene l’utente al centro dell’inquadratura.

Inoltre il nuovo iPad avrà come sistema operativo il nuovissimo iPadOS 15, che permette un’esperienza sempre migliorata.

PCProfessionale © riproduzione riservata.