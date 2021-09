A settembre arriva l’Apple Event per la presentazione di iPhone 13: data, orario e dove vedere in diretta l’evento California streaming.

Apple Event iPhone 13 data e orario

Finalmente Apple ha svelato ufficialmente la data dell’Apple Event, durante il quale l’azienda californiana presenterà, presumibilmente, il nuovo iPhone 13. Quando sarà la presentazione? La data scelta per questo importante evento è il 14 settembre 2021 mentre l’orario è quello delle 19:00, ora italiana.

Apple ha scelto di chiamare questo showroom globale California Streaming. Si presume che in occasione di questa presentazione saranno protagonisti iPhone 13, iPhone 13 Pro e Apple Watches Series 7, che già da tempo sono stati anticipati da vari rumor.

Al momento l’immagine di copertina che presenta l’evento non rivela alcun indizio. Infatti è possibile vedere solamente un paesaggio californiano e il logo Apple centrale.

Apple Event diretta live streaming

L’Apple Event sarà trasmesso in streaming dallo Steve Jobs Theater dell’Apple Park di Cupertino. Il California Streaming dove si potrà guardare in diretta? Il live streaming sarà accessibile direttamente dal sito ufficiale Apple.

Proprio come gli eventi dello scorso anno, anche il California Streaming di settembre 2021 si terrà senza pubblico, per via della pandemia. Come per le altre presentazioni passate, anche in questo caso Apple regala agli utenti la possibilità di visionare il logo del keynote in realtà aumentata. Per farlo basta dirigersi a questo link e poi cliccare la mela morsicata.

Non appena avremo visionato l’evento California Streaming e scoperto quali dispositivi Apple effettivamente saranno presentati, provvederemo ad aggiornarvi.

