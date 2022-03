iPad Air 5 con M1: uscita, prezzo e caratteristiche

Apple ha presentato il nuovo iPad Air 5 e quindi di quinta generazione: tutte le news sull’uscita in Italia, prezzo, colori e caratteristiche.

iPad Air 5 uscita

Durante l’evento Peek Performance è stato annunciato il nuovo iPad Air 5, che diventa più potente con M1 e sfrutta la connettività 5G. Ma prima di parlare in dettaglio di questo nuovo iPad, sappiamo già quando esce?

Apple ha annunciato che iPad Air 5 sarà disponibile per il preordine da venerdì 11 marzo e sarà in vendita dal 18 marzo in cinque colori: grigio siderale, galassia, rosa, viola e blu.

Per quanto riguarda il design di questo nuovo iPad Air 5, le caratteristiche come il doppio speaker stereo e la porta USB Type-C del suo predecessore rimangono presenti. La novità principale è l’introduzione del potente chip M1 sotto la scocca del dispositivo, che permetterà una migliorata esperienza mobile.

Sembra che dal punto di vista delle prestazioni non ci sarà nulla da invidiare agli iPad Pro 2021, proprio grazie a M1 che permette a iPad Air 5 di sfruttare CPU octa core e una GPU avanzata. Con il nuovo chip, il device fa un salto in avanti anche in termini di connettività, potendo contare sull’impego del 5G.

Parlando del comparto fotografico, troviamo una camera frontale da 12MP Ultrawide con tecnologia Center Stage, che centra automaticamente i soggetti. Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, è da 12MP wide, e scatta foto e video in 4K.

Invece la porta USB Type-C è stata migliorata e promette di trasferire i file al doppio della velocità. Inoltre è stato ampliato il supporto ad accessori con Magic Keyboard e Apple Pencil 2.

iPad Air 5 prezzo

Per quanto riguarda il prezzo è necessario differenziare tra le due versioni, da 64GB e da 256GB, con Wi-Fi o con connettività 5G. Il costo della prima, in Italia, parte da 699 euro, per la seconda invece da 869 euro.

