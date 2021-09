iPad mini 6 2021: uscita, prezzo, news e specifiche

Nel 2021 Apple fa uscire il suo nuovo iPad Mini 6: ecco tutte le news quando esce, prezzo e le specifiche.

Indice dei contenuti Uscita

Prezzo

Specifiche

iPad Mini 6 2021 uscita

Apple ha annunciato il suo nuovo tablet entry level iPad Mini 6, durante l’evento California Streaming del 2021. Ma quando esce questo nuovo iPad di 6ª generazione?

iPad Mini 2021 uscirà a settembre, per la precisione, il device è già disponibile al pre-ordine, ma debutterà solo dalla settimana successiva al 14 settembre.

iPad Mini 6 prezzo

Qual è il prezzo per il tablet entry level di Apple? Il nuovo iPad Mini 6 2021 è stato lanciato a un costo di 499 dollari, per la versione base. Il prezzo, naturalmente, aumenta quando si aggiunge il 5G al mix.

News e caratteristiche

iPad Mini 6 colori

Il nuovo iPad Mini sfoggia un nuovo design che ricorda da quella dell’iPad Pro. Tutto è costruito attorno a un display Liquid Retina da 8,3 pollici, ottenuto riducendo significativamente le sue cornici, infatti lo schermo occupa ancora più spazio. Tra le altre caratteristiche: Wide color, rivestimento anti-riflesso, 500 nit di luminosità, Touch ID integrato nel pulsante Home.

Oltre agli aggiornamenti estetici, ci sono anche novità in merito alla funzionalità del prodotto, che include la connettività 5G, il supporto per Apple Pencil e un pulsante di accensione che supporta TouchID per lo sblocco. Per quanto riguarda la CPU, Apple afferma che sarà 40% più veloce rispetto al suo predecessore, mentre GPU che aumenta le prestazioni dell’80%.

Il comparto fotografico include una fotocamera da 12MP, Ultra Wide, con Centre Stage e f/1.8 diaframma. Altre caratteristiche della camera sono: Flash True Tone flash, ISP migliorato con Smart HDR, video in 4K. La fotocamera frontale è da 12MP ultra wide Con Center Stage. iPad Mini 6 del 2021 include anche delle nuove casse.

Tra i colori troviamo il rosa, l’oro, l’argento e il nero. IPad Mini ha una porta USB-C, e non più la classica Lightning.

