iPhone SE 2022 5G: uscita, prezzo e caratteristiche

Apple ha presentato il nuovo iPhone SE 2022 5G: tutte le news sull’uscita in Italia, prezzo, colori e caratteristiche.

Indice dei contenuti Uscita

Caratteristiche

Prezzo

iPhone SE 2022 uscita

Durante l’evento Peek Performance è stato annunciato il nuovo iPhone SE 2022 5G, che somiglia molto al vecchio iPhone 8. Ma prima di parlare in dettaglio di questo nuovo smartphone, sappiamo già quando esce?

Apple ha annunciato che iPhone SE 2022 5G sarà disponibile per il preordine da venerdì 11 marzo e sarà in vendita dal 18 marzo in tre colori, ovvero Mezzanotte, Galassia e (PRODUCT)RED.

Parlando delle caratteristiche di iPhone SE 2022 5G, quali sono le novità più importanti. Non mancano vecchie glorie, come lo schermo LCD Retina HD da 4,7 pollici e il tasto Home con il Touch ID. Il design rimane lo stesso del suo predecessore, ma cambiano i materiali, ora che il retro è in vetro come quello degli iPhone 13.

Sotto la scocca troviamo il chip A15 Bionic, che supporta le reti 5G. La batteria ha una capienza di 1821 mAh, con ricarica rapida con alimentatore da 20W in su.

Il comparto fotografico rimane lo stesso di iPhone SE 2020 e iPhone 8: una sola fotocamera posteriore da 12 MP, e una frontale da 7 MP. Tuttavia il chip A15 Bionic e il suo ISP aumenta la qualità di foto e video, inserendo funzioni come Smart HDR 4, Stili Fotografici e Deep Fusion.

iPhone SE 2022 prezzo

iPhone SE 2022 5G

iPhone SE 2022 5G sarà disponibile per il preordine a un prezzo che, per la versione da 64 GB, si aggira sui 529 euro in Italia. Invece quello da 128 GB costa 579 euro, mentre per quello da 256 GB il prezzo sale a 699 euro.

Sullo Store di Apple, si possono acquistare al prezzo di 39 euro le nuove custodie in silicone per iPhone SE 2022 5G. Sono disponibili quattro differenti colorazioni: Mezzanotte, Blu abisso, (PRODUCT)RED e Rosa creta.

