Samsung Galaxy S22: uscita, prezzo e caratteristiche

Durante la presentazione Samsung Unpacked è stata annunciata la nuova gamma Galaxy S22. La serie è composta da S22, S22+ e S22 Ultra. Ma ecco cosa sappiamo su uscita, prezzo e novità.

Indice dei contenuti Uscita

Caratteristiche

Colori

Prezzo

Samsung Galaxy S22 uscita

Finalmente possiamo vedere la nuova serie di Samsung, i Galaxy S22. Infatti la nuova linea è stata annunciata durante l’evento Unpacked del 9 febbraio, giorno da cui è disponibile il pre-order dei modelli inediti. Ma quando escono con precisione? La data di uscita è fissata al 16 febbraio, giorno in cui gli smartphone arriveranno a casa di chi li ha ordinati.

Caratteristiche

Tutti i modelli di Samsung Galaxy S22 avranno One UI 4.0 basata su Android. Questa linea è realizzata in modo eco-sostenibile, utilizzando le reti da pesca recuperate in mare nei supporti dei tasti degli smartphone. Anche i moduli degli speaker audio e le parti interne dei pulsanti di accensione e del volume sono realizzati con materiali di riciclo.

Samsung Galaxy S22 e S22+

Samsung Galaxy S22

Il modello di ingresso vanta uno schermo 6,1 pollici con pannello Dynamic AMOLED FHD+ piatto con refresh rate Super Smooth dinamico che si adatta tra 10 e 120Hz. Lo schermo di S22+ ha le stesse caratteristiche ma misura 6,6 pollici, con Dynamic AMOLED, sempre FHD+ e con refresh rate dinamico fino a 120Hz.

All’interno si trova il chip Exynos 2200, affiancato da 8GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna. La batteria invece viaggia a 3.700mAh per Galaxy S22, 4.500mAh per Galaxy S22+. Il comparto fotografico è lo stesso, 10MP internamente, e tre camere sul retro: sensore principale da 50MP, ultra grandangolare da 12MP e tele da 10MP.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra

Il top di gamma è Samsung Galaxy S22 Ultra, con uno schermo da 6,8 pollici, con risoluzione 3080×1440 pixel, la cui luminosità si aggirerà sui 1.750 nits. Al suo interno troviamo l’Exynos 2200, e la sua RAM arriva fino a 12GB su memoria interna di 1TB nel modello più capiente.

Le fotocamere vantano una principale da 108 MP con apertura f/1.8, accompagnata da una 12MP ultra grandangolare e da due telephoto con risoluzione 10MP. La camera per i selfie invece ha 40 MP, e la batteria aumenta a 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W.

Si aggiunge poi lo slot per supportare la S Pen.

Colori

Per quanto riguarda i colori Galaxy S22 Ultra è disponibile in Burgundy, Phantom Black, Phantom White e Forest Green. Sul sito poi si aggiungono le colorazioni esclusive Graphite, Sky Blue e Red.

Invece Galaxy S22 e S22+ sono disponibili in Phantom White, Phantom Black, Green e Pink Gold. I colori esclusivi online Samsung Shop sono invece Graphite, Cream, Sky Blue e Violet.

Samsung Galaxy S22 prezzo

Scopriamo subito i prezzi dei vari prodotti della linea Samsung Galaxy S22, partendo dal modello base.

8/128GB: 879€

8/256GB: 929€

Passando invece al Galaxy S22+, il costo è di:

8/128GB: 1.079€

8/256GB: 1.129€

Infine S22 Ultra, è disponibile ai seguenti prezzi.

Con l’acquisto di Galaxy S22, S22 Plus ed S22 Ultra dal 9 febbraio al 10 marzo si riceveranno in omaggio gli auricolari Galaxy Buds Pro e Samsung Care Plus per 1 anno.

PC Professionale © riproduzione riservata.