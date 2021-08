Samsung Galaxy Z Fold 3 uscita, prezzo e dettagli

Durante l’evento Samsung Unpacked è stato annunciato Samsung Galaxy Z Fold 3 news su uscita in Italia, prezzo, specifiche e dettagli.

Da tempo si aspettavano novità su Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, e finalmente durante l’evento Unpacked si sono scoperte diverse novità in merito ai due dispositivi pieghevoli. Ma da quando sono disponibili? Quando escono? La disponibilità sul mercato dei nuovi pieghevoli è fissata alla fine di agosto. Inoltre i preordini sono già attivi per il mercato italiano a partire dall’11 agosto.

Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 dettagli

Samsung Galaxy Z Fold 3 è fornito di display Infinity Fles da 7,6 pollici con fotocamera sotto allo schermo da 4 MP, con refresh rate adattivo da 120 Hz. Il secondo schermo, è un 6,2 pollici HD+ Dynamic AMOLED, sempre con 120 Hz di refresh rate adattivo. Inoltre è presente il supporto alla S Pen, disponibile nella Fold Edition e nella Pro. Grazie al suo impiego, sarà possibile svolgere operazioni su entrambi i display.

La fotocamera sul retro ha 3 sensori, un ultra grandangolare da 12 MP + grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 12 MP, con zoom ottico 2x e fino a 10x per quanto concerne il digitale. La frontale è da 10 MP. Galaxy Z Fold 3 è alimentato da un octa core a 5nm, con una batteria di 4.400mAh e 12 GB di RAM.

Il dispositivo si presenta con Android 11.

Quanto costano gli smartphone? La versione italiana di Samsung Galaxy Z Fold 3 è venduta al prezzo di di 1.849€ con 256GB di spazio per l’archiviazione, mentre quella da 512 costa 1.949€. Le colorazioni disponibili saranno Phantom Black, Phantom Silver, e Phantom Green. Al momento, in fase di preordine, sono attive diverse promo per ottenere lo smartphone a prezzo inferiore.

