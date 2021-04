iPhone 12 viola: prezzo in Italia e uscita del nuovo modello

Duante il Spring Loaded di Apple è stato annunciato un nuovo iPhone 12 viola, con variante Mini. Ecco le news su uscita e prezzo in Italia e riassunto delle specifiche.

iPhone 12 viola uscita in Italia

Prima di parlare in dettaglio del nuovo iPbone 12 viole, cerchiamo di capire quando esce. Il periodo di uscita di questo prodotto è già stato infatti annunciato da Apple. I preordini sono già partiti, ma l’uscita effettiva è fissata per il 30 aprile. Ma scopriamo insieme le altre informazioni sul nuovo modello, disponibile anche in formato Mini.

Specifiche

iPhone 12 viola

La grande novità in campo iPhone è il nuovo modello della versione 12 in arrivo nella colorazione viola. A livello di specifiche hardware non ci sono infatti cambiamenti rispetto alle altre colorazioni. Rimangono infatti incluse due fotocamere posteriori e il display OLED Super Retina XDR con protezione Ceramic Shield. Il core è sempre Apple A14 Bionic, ed è presente la connettività 5G, come anche il sistema di ricarica wireless MagSafe.

La novità è che con iPhone 12 e 12 Mini Purple sono in arrivo le nuove custodie MagSafe in pelle nella colorazione Deep Violet e quelle in silicone in Capri Blue, Pistachio, Cantaloupe e Ametista. Non manca poi la Leather Wallet in colorazione Arizona.

iPhone 12 viola prezzo in Italia

Cover Magsafe su iPhone 12 viola

iPhone 12 e 12 mini Purple si potranno acquistare nelle varianti da 64GB, 128GB e 256GB. Ma quanto costano in Italia? Ecco i prezzi.

iPhone 12 mini nella versione 64GB costerà 839€, la 128GB è al prezzo di 889€ e la 256GB a 1.009€. iPhone 12 viola invece avrà un costo di 939€ nel taglio da 64GB, 989€ per quello da 128GB e 1109€ per quello da 256GB.

La custodia MagSafe in silicone è venduta a 55€, mentre il portafoglio MagSafe in pelle Arizona a 65€.

