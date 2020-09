Nokia 8.3 5G arriva in Italia con James Bond

In attesa dei nuovi smartphone, HMD Global ha comunicato che il Nokia 8.3 5G arriverà in Italia a metà ottobre. Questo modello, annunciato a fine marzo, sarà protagonista del 25° film della serie legata a James Bond (No Time To Die) che debutterà nei cinema il 12 novembre. Un’immagine scattata durante le riprese testimonia l’elevata qualità delle fotocamere posteriori.

Il Nokia 8.3 5G ha un PureDisplay da 6,81 pollici con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel) e un un foro nell’angolo superiore sinistro, in corrispondenza della fotocamera frontale da 24 megapixel. La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 765G con modem 5G integrato, 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB.

Le quattro fotocamere posteriori con sensori da 64, 12, 2 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare, profondità e macro) sono dotate di ottiche Zeiss. Grazie alla funzionalità Cinema Capture and Editing, lo smartphone consente di registrare video in formato 21:9 e applicare effetti cinematografici. È possibile anche sfruttare l’audio OZO per catturare il suono a 360 gradi.

Il video pubblicato su YouTube mostra il dietro le quinte del servizio fotografico effettuato nei famosi Pinewood Studios:

La protagonista è l’attrice Lashana Lynch che interpreta Nomi, la nuova agente 007 che sostituisce James Bond. Questa è una delle immagini scattate con il Nokia 8.3 5G:

Oltre all’attrice inglese si vedono una Aston Martin DBS Superleggera, una moto Triumph Thruxton RS e gli effetti speciali. È evidente la qualità dello scatto in condizioni di scarsa illuminazione. Lashana Lynch ha dichiarato:

Il mondo in cui viviamo permette a tutti di avere il gadget definitivo in tasca. È incredibile cosa possono fare gli smartphone al giorno d’oggi. Sono entusiasta di presentare questo nuovo smartphone per celebrare l’uscita di No Time To Die a novembre e il Nokia 8.3 5G è la prova che i gadget di Bond sono sempre all’avanguardia.

