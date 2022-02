Durante l’evento Samsung Unpacked, l’azienda ha annunciato una nuova serie di tablet top di gamma, i Galaxy Tab S8. Ecco quindi tutti i dettagli su uscita, prezzo e caratteristiche

Samsung Galaxy Tab S8 uscita

L’evento Unpacked del 9 febbraio ha portato con sé l’annuncio di Samsung Galaxy Tab S8, che è già disponibile al pre-order con tutti i suoi modelli inediti. Ma quando escono con precisione? La data di uscita è fissata al 16 febbraio, giorno in cui gli smartphone arriveranno a casa di chi li ha ordinati.

I display di Galaxy Tab S8, S8 Plus e S8 Ultra sono rispettivamente da 11, 12,4 e 14,6 pollici, con refresh fino a 120 Hz; LCD nel caso di S8, Super AMOLED per gli altri.

Nella scossa è presente anche un alloggiamento magnetico per la S Pen, che su Tab S8 Plus e Ultra è di nuova generazione, ancora più fluida. In comune i tablet hanno il supporto alla connettività Wi-Fi 6E (e 5G, nelle varianti predisposte), il telaio in alluminio Armor più sottil e il supporto alla ricarica rapida a 45 W tramite USB-C. Il comparto audio è composto da quattro altoparlanti stereo sviluppati da AKG e tre microfoni per le video riunioni, e un modulo fotocamera posteriore con due fotocamere, una principale grandangolare da 13 MP e una secondaria ultrawide da 6 MP.

Non manca poi One UI 4.0, basata su Android 12 e ottimizzata per i tablet, per il multitasking e il multi-window, con la possibilità di trasformare i tablet in un monitor secondario touch per il proprio PC.

Galaxy Tab S8 Ultra raggiunge 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione interna, mentre gli altri due si fermano a 12 e 256 GB. La fotocamera anteriore è duplice, alla ultra-grandangolare da 12 MP che troviamo anche su Galaxy Tab S8 e S8 Plus si aggiunge una grandangolare da 12 MP.

Galaxy Tab S8 prezzo

Quali sono i prezzi di Galaxy Tab S8?

Galaxy Tab S8: da 849€ . Bonus preordine: Book Cover Keyboard Slim

. Bonus preordine: Book Cover Keyboard Slim Galaxy Tab S8 Plus: da 999€ . Bonus preordine: Book Cover Keyboard Slim

. Bonus preordine: Book Cover Keyboard Slim Galaxy Tab S8 Ultra: da 1.299€. Bonus preordine: Book Cover Keyboard

