Martina Pedretti | 15 Marzo 2023

Oltre 327,000 password hackerate usando termini legati a Taylor Swift e Bad Bunny

Se una delle vostre password contiene riferimenti a Taylor Swift o Bad Bunny, potreste doverla reimpostare. Infatti, secondo un rapporto di SpyCloud, una società di analisi dei dati sulla sicurezza informatica, termini che riguardano i due cantanti sono tra le password più hackerate del 2022.

Oltre 327.000 password che hanno reso diversi account vulnerabili agli hacker nel 2022 erano correlate a Taylor Swift e Bad Bunny. Spesso infatti creando le nostre password usiamo riferimenti ai nostri personaggi preferiti della cultura pop, ma questo potrebbe mettere a repentaglio le nostre informazioni.

Ad esempio, ciò che è in cima alle classifiche musicali è anche in vetta all’elenco delle password esposte, secondo SpyCloud. L’attesissimo decimo album di Taylor Swift Midnights ha infatti fatto sì che molti utenti usassero password come “taylor“, “swiftie” e “midnights“. Collegate invece a Bad Bunny troviamo password come “benito” e “me porto bonito”.

Anche l’elenco delle password esposte più comuni associate alle e-mail del governo è motivo di preoccupazione. Basti pensare che le prime tre più usate al mondo sono 123456, 12345678 e password.

Ma non solo, “Come previsto, le password popolari più recuperate includevano anche guerra russia/russia, guerra ucraina/ucraina e briscola“, afferma il rapporto.

E voi? Usate password fin troppo semplici legate al mondo della cultura pop o a Taylor Swift? Forse allora è il caso di cambiarle, facendo attenzione agli hacker!