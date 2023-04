News

Martina Pedretti | 21 Aprile 2023

La musica su Instagram potrebbe tornare: l’Antitrust impone a Siae e Meta di trovare un accordo

Gli utenti italiani di Instagram e Facebook sono ancora impossibilitati dall’utilizzare la musica sui due social. Questo perché Meta e Siae non hanno ancora trovato una accordo che possa soddisfare entrambe le parti. Così è intervenuto l’Antitrust, imponendo che le due società aprano quanto prima nuove trattative.

In particolare l’Antitrust si è rivolto a Meta per riaprire la fase di contrattazione per la musica su Instagram con Siae “mantenendo un comportamento ispirato ai canoni di buona fede e correttezza”.

L’annuncio arriva da una nota rilasciata dell’Autorità dove si legge che, previa autorizzazione di Siae, Meta dovrà ripristinare la disponibilità dei contenuti musicali sia su Facebook che su Instagram.

Inoltre l’Antitrust ha iniziato ad adottare misure cautelari per un presunto abuso di dipendenza economica da parte di Meta. L’azienda di Zuckerberg dovrà infatti fornire ogni tipo di informazione necessaria, in fase di ripresa delle trattative.

Questa azione permetterà a Siae di chiarire quanto accaduto ed eventualmente autorizzare Meta a ripristinare i contenuti musicali su Facebook e su Instagram. L’Antitrust ha deciso inoltre che, in caso di disaccordo tra le due parti e alla qualità delle informazioni da fornire da Meta, nominerà un fiduciario che possa portare avanti le trattative.

Speriamo quindi che presto si possa tornare a fare Reels con le nostre canzoni preferite su Instagram, ma anche postare Storie con i sottofondi più adatti al momento. Tutto dipenderà dall’accordo che Meta e SIAE troveranno in fase di contrattazione.