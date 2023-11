News

Andrea Sanna | 14 Novembre 2023

netflix

I dettagli su Netflix

Netflix non molto tempo fa (parliamo di due anni) è entrata a far parte del mondo dei giochi. Questi sono dispositivi mobili accessibili ai suoi abbonati attraverso Play Store e App Store. Si pensava potesse essere una cosa estemporanea, ma la piattaforma ha le idee molto chiare in realtà.

Oltre a un incremento del numero degli utenti, pare stia crescendo in maniera esponenziale anche sul fronte cloud gaming e per questo vuole espandere i propri titoli sia un PC che su TV. A informarci di questo è Leanne Loombe. La responsabile dei giochi esterni di Netflix ha annunciato che l’intenzione è quella di “espandere il servizio cloud in più regioni e portare più giochi diversi dal punto di vista creativo, dai giochi per cellulari che stiamo realizzando“.

Così facendo saranno disponibili per diverse piattaforme e, nello specifico, come dicevamo proprio per TV e PC. L’idea di Netflix è quella di garantire agli utenti un’esperienza su misura. Quindi mostrando i giochi a cui gli utenti possono giocare e non saranno proposti titoli disponibili per PC a coloro che non hanno l’hardware necessario.

Sebbene si pensasse potesse crollare, in realtà il progetto sta andando avanti. Peraltro durante l’evento Geekend Week, Netflix ha fatto sapere di aver pensato a un a serie di nuovi titoli. Loombe si è dichiarata molto contenta e soddisfatta dei progressi effettuati dal 2022 a oggi.

Poche settimane fa altre novità hanno dato nuove speranze a Netflix, quando in America l’azienda ha lanciato un servizio di cloud gaming in fase di test beta con alcuni titoli.

A oggi non siamo in grado di dirvi quando Netflix porterà la piattaforma in altri Paesi e di conseguenza ci sarà un incremento di app su catalogo, ma non si dovrà aspettare (probabilmente) troppo tempo.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi invitiamo a seguirci per altre news!