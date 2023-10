News

Andrea Sanna | 4 Ottobre 2023

netflix

L’abbonamento aumenta su Netflix

Su Wall Street Journal apprendiamo una nuova notizia legata all’abbonamento di Netflix. Secondo le indiscrezioni la piattaforma sarebbe pronta ad aumentarne il costo.

Da quando

Stando al rumor tutto dovrebbe avere inizio negli Stati Uniti e in Canada. Ma quando potrebbe accadere tutto ciò? Ancora non è stata stabilita la tempistica. O meglio pare che tra qualche mese potrebbe essere annunciata definitivamente, non appena si concluderà in via definitiva lo sciopero degli attori di Hollywood!

Pochi giorni fa si è concluso quello degli sceneggiatori e si sta lavorando ora sui vari negoziati anche per gli attori, appunto. Il primo accordo ha previsto un aumento degli stipendi così come dei miglioramenti a favore dei lavoratori, soprattutto per le fasce più basse. E per gli attori si pensa più o meno un qualcosa di simile. Quindi Netflix potrebbe giustificare in questo modo l’incremento dei prezzi.

A oggi quindi non abbiamo informazioni precise sugli aumenti. Ma pare quasi certo che dopo gli Stati Uniti, l’idea di Netflix pare sia quella di ampliare il tutto su altri mercati.

Quanto potrebbe costare l’abbonamento Netflix

Se ancora non è chiaro quando potrebbero aumentare i costi, ora ci si chiede anche quanto dovrebbe ammontare il prezzo degli abbonamenti su Netflix. Anche in questo caso è da capire.

C’è da dire però che l’ultima volta (parliamo del marzo 2022) l’azienda ha attuato i seguenti cambiamenti:

il piano “basic” è passato da 8,99 dollari a 9,99.

L’abbonamento “standard” da 13,99 dollari è aumentato a 15,49.

Mentre il piano “premium” da 17,99 a 19,99.

Immaginiamo quindi che semmai dovessero esserci davvero tali modifiche, più o meno i prezzi avranno un aumento di 1 dollaro/2 circa.

Poi il piano con annunci pubblicitari dal costo di 6,99 dollari mensili su Netflix e la rimozione del piano basic, hanno quindi incrementato il prezzo di accesso alla piattaforma senza pubblicità.

Intanto Netflix ha iniziato a bloccare la condivisione delle password tra persone residenti in diverse case.

Ma non è solo Netflix, perché anche altre piattaforme si stanno muovendo in questi termini tra rincari e introduzione delle pubblicità, così come il blocco delle password appunto.