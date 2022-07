Netflix down oggi 1° luglio per colpa di Stranger Things

Forse è tutta colpa di Vecna, ma il servizio di streaming di Netflix è andato in down oggi venerdì 1° luglio dopo l’attesissimo rilascio degli ultimi due episodi di Stranger Things 4. Ma perché il sito non è stato disponibile?

Secondo il sito globale di monitoraggio Downdetector.com, diversi utenti hanno infatti segnalato problemi con Netflix verso le 9 di mattina, quando Stranger Things 4 volume 2 è uscito. I reclami hanno raggiunto il picco di quasi 13.000 in tutto il mondo, prima che la situazione si risolvesse in mezz’ora. Anche dall’Italia sono arrivate segnalazioni dagli abbonati che subito hanno tentato di guardare gli episodi 8 e 9.

Nell’arco della mattinata di venerdì, prima che il Netflix down si fermasse e venissero risolti i problemi tecnici, gli abbonati di tutto il mondo si sono rivolti ai social media per esprimere frustrazione. In molti hanno condiviso meme d’odio contro il villain di Stranger Things 4 Vecna, incolpandolo della situazione.

Tuttavia l’ipotesi più probabile è che i server non abbiano retto l’enorme numero di utenti che hanno provato a guardare i due episodi appena rilasciati. In ogni caso la Grande N ora ha risolto tutti i problemi di connessione.

Stranger Things 4 ha già stabilito il record come la serie in lingua inglese numero 1 nelle prime quattro settimane di uscita, come riportato da Netflix in base alle ore totali guardate. I due episodi del volume 2 della stagione 4 durano quasi quattro ore: l’episodio 8 è di 85 minuti e l’episodio 9 è di 150 minuti. Non ci stupirebbe se questi superassero anche il volume 1 in termini di visualizzazioni.

