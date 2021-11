Netflix pensa a un feed in stile TikTok: si tratta di brevi video per invogliare i più giovani a guardare i contenuti della libreria

Netflix vuole coinvolgere i più giovani con dei nuovi brevi video

Come riporta The Verge, Netflix sarebbe attualmente al lavoro su una funzione, ora in fase di testing sui device iOS, ma probabilmente in arrivo anche su Android. Si tratta di un feed in stile TikTok, o Reel, e quindi di brevi video , simili proprio, come ha specificato Netflix, a quelli già esistenti su queste app.

La piattaforma sta pensando a un formato di veloci video, che puntano a trovare spazio tra un pubblico più giovane. Queste clip i avranno l’obiettivo di promuovere dei contenuti del catalogo, proponendo alcune scene chiave. tuttavia l’obiettivo non è quello di rendere Netflix un’app simile a TikTok, ma di proporre tra i 10 e i 20 video al massimo per sessione. Si vuole quindi puntare sull’intrattenimento, per invogliare i più giovani poi ad andare effettivamente a vedere la serie o il film proposta dai “Reel” di Netflix. Lo streaming rimane il principale focus di Netflix, anche se di recente si è affacciato al mondo dei videogiochi.

Quindi questa nuova funzione di Netflix, che aggiunge un tocco di TikTok alla piattaforma, è attualmente in fase di test. Non è dato sapere se effettivamente ci sarà un limite di età e se questo strumento sarà esclusivo dei più piccoli. Dovremo capire se si potrà attingere a questo nuovo feed a qualsiasi età, purché si risulti iscritti al servizio.

Una grande differenza dei brevi video su Netflix è che si proporranno in orizzontale, come i contenuti YouTube o della piattaforma streaming. Infatti i Reel di Instagram e TikTok sfruttano invece un formato verticale, che occupi tutto lo schermo dei dispositivi mobili.

Non ci resta che attendere novità da parte di Netflix in merito a questo nuovo feed per i più giovani. Presto scopriremo se si tratta di una novità volta ad attirare l’attenzione di tutti gli utenti. Probabilmente però sarà uno strumento limitato solo al pubblico più piccolo presente sulla piattaforma.

