Netflix ha annunciato la Geeked Week 2022, un evento online di 5 giorni dedicato a serie TV e film originali. Quando sarà, come seguirlo in diretta streaming e tutte le news.

Netflix Geeked Week 2022: data e orario

Netflix rivela che anche nel 2022 tornerà la Geeked Week, la seconda edizione dell’evento virtuale della durata di 5 giorni dedicato ai contenuti originali della piattaforma. Quest’anno si terrà dal 6 al 10 giugno. Ognuno di questi giorni, a partire presumibilmente dalle 18:00 (orario italiano), Netflix trasmetterà annunci, foto, teaser e video esclusivi, trailer in anteprima, ma anche interviste ai vari cast dei suoi prodotti originali. La Geeked Week di Netflix avrà come focus diversi argomenti, che saranno rivelati prossimamente.

Protagonisti saranno quindi film e serie TV Netflix Original. Sono molteplici i contenuti che verranno approfonditi nel corso della settimana. Non sappiamo ancora quali saranno, dato che non sono ancora stati svelati.

La Geeked Week nasce con l’intento di celebrare la comunità di Netflix, che negli anni è cresciuta sempre più, facendo raggiungere record incredibili alla piattaforma.

Geeked Week 2022: news su serie TV e film

Tra anticipazioni e rumor, i fan sono sempre alla ricerca di nuove informazioni sulle loro serie TV. Proprio per questo Netflix ha organizzato i cinque giorni dedicati alle esclusive sui suoi show. Lo scorso anno sono stati più di 50 i contenuti protagonisti dell’evento virtuale.

Il poster della Netflix Geeked Week 2022 ci anticipa quali saranno forse i protagonisti dell’edizione di quest’anno. Pare avremo un primo assaggio del live action di One Piece, della stagione 3 di Lock & Key, di The Sandman, di Stranger Things 4 parte 2, di The Umbrella Academy 3 e di Resident Evil. Magari ci sarà spazio anche per la nuova serie animata di Exploding Kittens.

Netflix Geeked Week 2022 diretta streaming

Grazie ai canali social ufficiali della Geeked Week, gli spettatori potranno comodamente seguire da casa la diretta streaming dell’evento. Infatti sarà possibile recarsi su YouTube, Twitter, Twitch, ma anche Facebook e TikTok per vedere in live l’evento online. Su Twitter invece si potrà restare aggiornati sulle novità seguendo l’account @NetflixGeeked.

Saranno cinque giorni dedicati ai film e alle serie TV di Netflix, sui quali i fan riceveranno molteplici novità in occasione del live streaming.

PC Professionale © riproduzione riservata.