News

Nicolo Figini | 27 Gennaio 2025

netflix

Uno degli amministratori delegati di Netflix ha affermato che l’azienda investirà in giochi di gruppo e co-op per movimentare le serate con gli amici. Ecco tutto ciò che ha affermato.

Giochi di gruppo su Netflix

Da ormai diverso tempo Netflix ha introdotto una serie di giochi all’interno del catalogo. La maggior parte di questi si basano sui prodotti originali che sono presenti nella vasta gamma di film e serie TV, mentre altri sono presenti perché ne ha acquisito i diritti. Possiamo citare, tra i più nuovi, quello dedicato a Squid Game.

LEGGI ANCHE: Uno studio rivela quante ore gli italiani passano davanti ai loro dispositivi ogni giorno

Uno degli amministratori delegati della piattaforma, Greg Peter, ha rivelato che l’azienda continuerà a investire sotto questo aspetto. Tanto che verranno creati giochi di gruppo e co-op per movimentare le serate con gli amici. Non dovrete più preoccuparvi di annoiarvi o di non sapere che fare se vi ritroverete tra le quattro mura di casa.

“Pensiamo che questo sia il successore dei giochi da tavolo o una evoluzione dei quiz televisivi di una volta“, ha dichiarato Peters. Poi ha aggiunto: “Continueremo a concentrarsi sui giochi basati sulla narrazione. Questi sono i preferiti degli utenti e abbiamo una vasta libreria dalla quale prendere spunto“. Insomma, le sorprese non sono di certo finite qui e molto presto ne sapremo di più.

Ad oggi, infatti, l’amministratore delegato non ha rivelato quando verranno rilasciati altri giochi o i loro titoli. Sicuramente ci vorrà del tempo ma gli utenti più affezionati a Netflix non vedono l’ora di scoprire che cosa riserverà loro il futuro, come riporta anche The Verge.

Gli utenti dovranno accontentarsi dei titoli che sono presenti al momento all’interno del catalogo. ce ne sono di certo per tutti i gusti, da quelli in cui le scelte contano a quelli di strategia, passando per i videogame più avventurosi.