Nicolo Figini | 24 Gennaio 2025

Volete scoprire quante ore gli italiani passano in media, ogni giorno, davanti ai propri dispositivi? Ve lo diciamo noi

Una recente ricerca ha analizzato il tempo che le persone nel mondo dedicano ai loro dispositivi elettronici. In questo studio sono presenti anche gli italiani e vi riportiamo quante sono le ore, nell’arco di una giornata, in cui la popolazione si posiziona davanti a uno schermo.

Lo studio sugli italiani e i dispositivi elettronici

Esiste uno studio condotto da una associazione no-profit che ha lo scopo di analizzare quanto tempo si passa davanti agli smartphone e ai dispositivi elettronici in generale. Si inizia già nei primi anni di vita, tra gli 0 e i 2 anni d’età, perché il 26% dei genitori ne consente l’utilizzo prematuramente. Questo dato aumenta fino al 95% quando si arriva tra gli 11 e i 17 anni.

A questo punto si passa all’adolescenza e viene affermato che i giovani italiani raggiungono anche picchi di 6 ore quotidiane. In media, si parla di 176 minuti ogni giorno connessi a uno schermo, che può essere lo smartphone o un computer, negli adulti.

Per quanto riguarda invece l’Europa in generale, viene rivelato che il tempo cala a 5 ore e 55 minuti. L’Italia si posiziona di gran lunga, per esempio, sopra la Danimarca perché quest’ultimo Paese tenta di ridurre il più possibile l’attività di tale tipologia con solo 4 ore e 58 minuti al giorno.

La ricerca sugli italiani e sul resto del mondo, riportata dal sito giocoresponsabile.info, tiene conto anche del tempo speso a giocare con il cellulare o con i videogame sulle varie console. Questo settore, infatti, ha raggiunto dimensioni impressionanti con cifre che toccano quasi 108 miliardi di dollari. Si prevede, inoltre, che nel 2025 possa salire tale cifra a 240 miliardi di dollari.

Tutto ciò porterebbe di conseguenza anche a un aumento dei giocatori e per tale ragione a un possibile incremento delle ore passate davanti ai dispositivi.