News

Martina Pedretti | 8 Maggio 2024

netflix

Netflix farà uscire cinque nuovi videogiochi a maggio: arrivano Sonic Mania Plus, Paper Trail, Braid, Virgin River e Katana Zero

Cinque nuovi giochi arrivano su Netflix

Netflix vuole cercare di mantenere gli utenti sulla sua piattaforma anche quando non guardano serie TV o film, e prevede di farlo introducendo sempre più giochi per dispositivi mobili. Ora infatti ha lanciato cinque nuovi inediti titoli.

Il servizio di streaming offre a tutti gli abbonati la possibilità di giocare sui propri dispositivi mobili senza costi aggiuntivi. Proprio come Apple Arcade, Netflix ha una libreria curata di giochi che espande su base mensile. Molti dei giochi sono sviluppati internamente dagli studi che Netflix ha acquisito negli ultimi anni, mentre altri sono versioni premium di titoli già affermati.

Nel corso del mese di maggio, Netflix aggiungerà cinque nuovi giochi per dispositivi mobili alla sua offerta, incluso un titolo premium di Sonic. Infatti, Sonic Mania Plus di SEGA è il primo gioco ad unirsi alla libreria della grande N questo mese. A partire dal 7 maggio, gli abbonati Netflix potranno indossare i Sonic, Tails o Knuckles in questo nuovo gioco.

Il secondo titolo è la rimasterizzazione dell’edizione anniversario del pluripremiato platform Braid, che arriverà su Netflix il 14 maggio. Il gioco presenta 40 nuovi livelli (incluso uno esclusivo per i membri Netflix), grafica ad alta risoluzione, nuovi effetti sonori e commenti audio.

Si passa poi al gioco Paper Trail, ovvero un’accogliente avventura rompicapo, che ha vinto il titolo di miglior gioco per dispositivi mobili al Tokyo Game Show. Come suggerisce il nome, il gioco è ambientato in un mondo di carta pieghevole in cui i giocatori vestono i panni di Paige, un’accademica in erba che lascia casa per la prima volta per proseguire gli studi. Paper Trail arriverà su Netflix il 21 maggio.

Anche il dramma romantico Virgin River avrà il suo gioco per cellulare. I fan della serie TV potranno giocare a Netflix Stories: Virgin River sui propri dispositivi mobili dal 29 maggio.

Infine, l’acclamato Katana Zero, un platform neo-noir pixel art, è uno dei nuovi giochi Netflix di questo mese, ma un’uscita la data non è stata ancora confermata.