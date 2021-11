Netflix apre un nuovo sito dedicato alle sue Top 10 di film e serie TV, dove scoprire i contenuti più visti del momento nel mondo o in Italia

Ecco Top 10: il nuovo sito di Netflix

Netflix ha deciso di ampliarsi, lanciando un nuovo sito, dedicato alle sue Top 10 settimanali. Infatti gli utenti potranno consultare le classifiche dei contenuti più visti in tutto il mondo o anche nel proprio paese preferito. Ci sarà quindi modo di scoprire quali sono i titoli in tendenza, e restare aggiornati sui trend del momento.

La nuova sezione di Netflix è accessibile anche senza aver sottoscritto un abbonamento, e quindi liberamente, senza dover pagare. Questa novità è inoltre già disponibile da oggi 17 novembre, e si potranno quindi scoprire da subito le classifiche settimanali grazie a Top 10 di Netflix.

Selezionando il proprio paese si potrà avere un quadro specifico ai nostri confini, ma si possono consultare anche le liste globali, per capire cosa sta andando più di moda al momento. Inoltre è possibile anche scoprire da quante settimane, un determinato film o una serie TV è in classifica Top 10.

Ma come funziona il sito delle Top 10 di Netflix? Per accedere basta collegarsi al sito, che ogni settimana si aggiorna per mostrare agli utenti le classifiche aggiornate e le ultime tendenze.

Ad esempio, se doveste accedere ora alla Top 10 delle serie TV più seguite in Italia in questa settimana scoprireste la seguente lista:

Le serie più viste su Netflix in Italia ora

Ma ecco anche il video che Netflix ha rilasciato per lanciare il nuovo sito:

PCProfessionale © riproduzione riservata.