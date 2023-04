News

Martina Pedretti | 20 Aprile 2023

netflix

Netflix migliora l’abbonamento del piano Base con pubblicità portando la risoluzione video a 1080p per due schermi in contemporanea

Netflix ha deciso di migliorare Base con pubblicità

L’anno scorso, Netflix ha lanciato il piano di abbonamento più economico, dal nome Base con pubblicità. Uno dei suoi svantaggi prevedeva che i contenuti fossero disponibili solo con una risoluzione di 720p. Tuttavia ora Netflix ha annunciato ufficialmente che l’abbonamento passerà alla riproduzione video con una risoluzione di 1080p.

Netflix ha confermato, come riportato da MSPowerUser, quindi che gli utenti abbonati a Base con pubblicità potranno automaticamente iniziare vedere contenuti con una risoluzione video da 720p a 1080p senza costi aggiuntivi. In altre parole, il piano continuerà a costare 5,49 euro al mese, nonostante il miglioramento.

Inoltre, un altro cambiamento significativo in arrivo nel piano con pubblicità di Netflix è il numero di schermi in contemporanea. Finora gli utenti potevano eseguire lo streaming solo su un dispositivo, mentre da ora sarà possibile farlo fino a un massimo di due in contemporanea.

Nel suo rapporto sui guadagni, Netflix ha anche affermato che Base con pubblicità sta andando meglio del suo piano di abbonamento Standard. Una grande differenza è che Standard è che non contiene pubblicità, oltre a fornire agli iscritti il catalogo completo e la possiblità di effettuare download. La grande N sta quindi cercando di invogliare i clienti Standard a passare al piano Base con pubblicità.

Le modifiche al piano di abbonamento Base con pubblicità saranno attive a partire da mercoledì per gli utenti in Canada e Spagna. Verrà gradualmente distribuito a più utenti in Australia, Brasile, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito e USA. Tuttavia, il gigante dello streaming non ha chiarito di quando questo accadrà.

Presto arriverà in altri luoghi del mondo anche il blocco della condivisione delle password.