Netflix permette di personalizzare i sottotitoli

News

Martina Pedretti | 13 Marzo 2023

netflix

Come personalizzare i sottotitoli su Netflix

Da pochi giorni, Netflix offre agli utenti TV la possibilità di personalizzare le dimensioni e lo stile dei sottotitoli durante l’uso della piattaforma. Ma cosa cambia?

Questo aggiornamento offre agli abbonati la possibilità di scegliere tra tre dimensioni – piccola, media e grande – oltre a quattro stili/colori che includono l’opzione predefinita per il testo bianco, l’ombreggiatura (testo bianco con sfondo nero), chiaro (testo nero con sfondo bianco ) e contrasto (testo giallo su sfondo nero). L’aggiornamento è già stata distribuita agli utenti TV di tutto il mondo.

In precedenza, gli abbonati Netflix erano in grado di accedere a queste opzioni di personalizzazione dei sottotitoli solo tramite browser. Dopotutto gli utenti TV, tra smart TV e console di gioco rappresenta il 77% dei minuti di streaming a livello globale nel primo trimestre del 2022, secondo la società di analisi dei dati in streaming Conviva. Inoltre, secondo uno studio del 2019 di Verizon Media e Publicis Media, l’80% degli statunitensi ha riferito di avere maggiori probabilità di finire un video se ha i sottotitoli disponibili.

Sebbene possa sembrare un piccolo aggiornamento, offrire agli utenti Netflix che usano la TV più stili, caratteri, dimensioni e colori per sottotitoli e didascalie, può migliorare significativamente l’esperienza visiva. Sicuramente trovare la giusta dimensione e lo stile perfetto di sottotitoli può fare un’enorme differenza per gli spettatori ipovedenti, non udenti e con problemi di udito.

Esistono tantissimi servizi di streaming che consentono agli utenti di modificare le dimensioni e lo stile dei sottotitoli, come Prime Video, Disney+, Paramount+ e Discovery+ e ora anche Netflix.

L’aggiornamento Netflix di oggi arriva quasi un anno dopo che lo streamer ha lanciato i badge per le descrizioni audio e dei sottotitoli, oltre ad aver ampliato a oltre 11.000 ore di audio descrittivo in oltre 30 lingue.