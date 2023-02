News

Martina Pedretti | 20 Febbraio 2023

netflix

Addio alla funzione Sorprendimi di Netflix

Netflix ha deciso di rimuovere il pulsante “Sorprendimi“, una funzione che riproduceva casualmente un film o una serie TV per impedire agli utenti di cercare per ore un titolo che li convincesse. Come riporta il Wall Street Journal, la funzione di riproduzione casuale è stata rimossa a causa dello scarso utilizzo da parte dei clienti.

“Continueremo a esplorare altri modi per offrire ai membri più opzioni e modi per scoprire i contenuti che vogliono guardare“, ha dichiarato un portavoce di Netflix al Wall Street Journal.

Netflix ha introdotto la funzione “Sorprendimi” come “Riproduci qualcosa” nell’aprile 2021, quando molti erano bloccati a causa della pandemia da COVID-19. Questo strumento aveva come scopo l’eliminare il momento di indecisione dovuta alla migliaia di titoli presenti sullo streamer. Infatti selezionava qualcosa in base alle abitudini di visualizzazione precedenti e all’algoritmo di Netflix. Se lo spettatore non era interessato al suggerimento della piattaforma, poteva richiedere un altro consiglio.

Tuttavia, dopo meno di due anni, il pulsante Shuffle per la riproduzione casuale è stato silenziosamente rimosso da Netflix. Nella pagina del centro assistenza dell’azienda si legge: “La funzione Sorprendimi non è più disponibile da gennaio 2023″.

Voi lo avete mai usato? Vi siete accorti che la funzione non è più utilizzabile sulla piattaforma e sentirete la sua mancanza?