Martina Pedretti | 5 Novembre 2024

Dal 1° dicembre Netflix rimuoverà la maggior parte dei suoi titoli interattivi

Netflix ha annunciato che rimuoverà quasi tutti i suoi titoli interattivi dal catalogo a partire dal 1° dicembre, mantenendo disponibili solo quattro produzioni: Black Mirror: Bandersnatch, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. il reverendo, Ranveer vs. Wild con Bear Grylls e You vs. Wild.

La decisione segna la fine di un esperimento ambizioso che aveva l’obiettivo di rivoluzionare il modo di fruire contenuti su piattaforme streaming, ma che non ha raggiunto il successo desiderato.

Dal 2017, Netflix ha esplorato l’interattività con titoli come Il gatto con gli stivali – Intrappolato in una storia epica, introducendo per la prima volta la possibilità per gli spettatori di scegliere percorsi narrativi e determinare il destino dei personaggi. Tuttavia, il numero relativamente basso di titoli di questo tipo ha suggerito che l’interesse per questo formato sia rimasto limitato. Titoli interattivi successivi, tra cui speciali di franchise popolari come Carmen Sandiego e Boss Baby, non sono riusciti a ottenere il successo sperato. Infatti molti di questi sono già stati rimossi dalla piattaforma.

La portavoce di Netflix, Chrissy Kelleher, ha dichiarato che la tecnologia alla base dei contenuti interattivi “ha raggiunto il suo scopo, ma ora è limitante perché ci concentriamo sugli sforzi tecnologici in altri settori”. Questa decisione arriva anche in seguito ai cambiamenti nel settore gaming dell’azienda. Infatti l’ex responsabile di questa divisione, Mike Verdu, ha recentemente assunto il ruolo di vicepresidente per la “GenAI for Games”. Inoltre ha dichiarato che Netflix non svilupperà più titoli interattivi.

Se quindi volete guardare da tempo alcuni di questi titoli interattivi di Netflix, sappiate che molti stanno per essere rimossi. Recuperateli prima del 1° dicembre, e sappiate che dopo quella data non saranno più reperibili in streaming da nessuna parte, vista la loro particolarità.

In ogni caso i titoli che vi abbiamo elencato all’inizio di questo articolo rimarranno disponibili su Netflix. Non sappiamo se in futuro la piattaforma opterà per eliminare anche questi dal catalogo.