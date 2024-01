News

Andrea Sanna | 24 Gennaio 2024

netflix

La piattaforma di Netflix ha siglato un accordo di ben 5 miliardi per poter vedere lo sport in diretta: ecco da cosa si parte

Vi ricordate quando vi abbiamo parlato della possibilità di vedere lo sport in diretta su Netflix? In tanti hanno sperato che il calcio potesse essere tra le discipline trasmesse. Ora arrivano delle importante novità, che non riguarderanno però il mondo del pallone, ma comunque interessanti…

Sport in diretta su Netflix

Netflix ha deciso di partire con il botto in questo 2024! La piattaforma infatti ha deciso di investire (stando ai rumor) la bellezza di 5 miliardi per le dirette e, in particolar modo, per lo sport.

Il tutto dopo aver siglato un accordo con Tko Group Holdings per trasmettere Raw, ovvero il programma principale di wrestling della Wwe. Secondo una fonte della CNBC si tratta di un’intesa decennale di oltre 5 miliardi di dollari.

Come fornito dalla Bloomberg Raw (programma che vanta 17,5 milioni di utenti unici l’anno) andrà in onda a partire da gennaio 2025 su Netflix negli USA, Canada, America Latina e per i mercati internazionali solo quando sarà scaduto l’accordo con Comcast. Un investimento del genere per Tko può portare il wrestling a oltre 250 milioni di utenti nel mondo.

Questa notizia ha non solo infiammato i mercati ma si tratta di un dato importante che dimostra anche quanto Netflix sia cresciuta grazie alle nuove modifiche apportate alla piattaforma in fatto di abbonamenti e non solo! Ma ora che con film, serie TV, documentari, cartoni e prodotti di questa portata si sono raggiunti livelli importanti, perché non provare con lo sport?

Da qui quindi l’idea di Netflix di proporre il wrestling per tre ore dal vivo alla settimana

Bela Bajaria, Chief Content Officer di Netflix, in una nota ufficiale ha raccontato: “Siamo entusiasti di avere Wwe Raw, con la sua enorme e appassionata base di fan multigenerazionali, su Netflix”. Ad accodarsi a queste dichiarazioni anche Mark Shapiro. Il presidente e Coo di Tko ha fatto sapere che si tratta di un accordo trasformativo: “La nostra partnership modifica e rafforza radicalmente il panorama dei media, espande drasticamente la portata della Wwe e porta su Netflix la visione di appuntamenti settimanali in diretta”.

Quindi gli sportivi e appassionati di wrestling potranno festeggiare per questa notizia!