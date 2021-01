Netflix smetterà di funzionare su Nintendo 3DS e Wii U

Nintendo annuncia che smetterà di fornire il servizio streaming di Netflix su Nintendo 3DS e Wii U e non funzionerà più dal 30 giugno 2021

La piattaforma streaming più famosa al mondo viene utilizzata anche su console di gioco come PlayStation 4, Xbox e sulla nuova PlayStation 5. Ma ci sono utenti che sfruttano delle piattaforme ancora più vecchie come Nintendo 3DS e Wii U, sulle quali però Netflix smetterà di funzionare dal 30 giugno 2021.

Questa è la decisione di Nintendo riportata da Eurogamer, che ha specificato che l’azienda non supporterà più Netflix sulle due console. L‘app non appare già più sugli eShop di Wii U e 3DS. Infatti il download è impossibile a meno che non si abbia già sul proprio dispositivo. Infatti se il software è già scaricato sulle due piattaforme di gioco si potrà continuare a usarlo per guardare contenuti in streaming fino alla fine di giugno. Da quel giorno in poi, gli utenti che sfruttano ancora Wii U e 3DS per guardare Netflix dovranno rivolgersi a delle piattaforme più moderne.

Non sono tanti gli utenti che utilizzano questo metodo per guardare Netflix, visto che si tratta di console ormai superate, ma il numero è comunque consistente. Questa scelta si fa carico poi del fatto che, almeno per il momento, non è possibile scaricare Netflix sulla propria Nintendo Switch. La più recente console è ormai particolarmente diffusa e più adatta a guardare contenuti in streaming, sicuramente più di Wii U e 3DS.

Netflix arriverà su Nintendo Switch?

Gli utenti di Switch però dovranno ancora attendere prima di poter vedere apparire l’app di Netfilx sul loro Nintendo Store, e chissà per quanto tempo ancora. Infatti la console non supporta ancora molte app di streaming multimediale, tranne alcune.

Negli USA, Hulu è disponibile su Switch dal 2017, mentre il Giappone si può avvalere dello streaming di TV NicoNico. Tuttavia Netflix continua a non figurare nel Nintendo eShop di alcun paese.

Netflix di recente ha annunciato che accoglierà un prodotto originale quale la serie animata in 3D di Sonic in arrivo nel 2022. Magari sarà proprio questa l’occasione di vedere finalmente un’app di Netflix nel Nintendo eShop della Switch.

PCProfessionale © riproduzione riservata.