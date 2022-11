Netflix vuole realizzare un videogioco ad alto budget?

Netflix starebbe sviluppando un gioco per PC di grande qualità, dopo che l’azienda ha già lanciato una sezione dedicata ai giochi mobile. Infatti online sono apparsi alcuni annunci di lavoro pubblicati da Netflix Games Studio, che starebbe cercando figure professioniste per sviluppare un nuovo titolo.

Netflix Games Studio è stato annunciato dal vicepresidente dei giochi della società Mike Verdu il mese scorso. Il team del videogioco è guidato dall’ex produttore esecutivo di Overwatch Chacko Sonny. Online si trovano annunci per game director, ingegnere capo e analista per i servizi live.

Lo studio Netflix è quindi alla ricerca di qualcuno con l’esperienza nel mondo del multiplayer. Il progetto è descritto come un “gioco per PC tripla A nuovo di zecca” costruito su Unreal Engine. L’annuncio relativo alla posizione di ingegnere capo rivela che sarà un gioco di ruolo d’azione in terza persona.

Eurogamer rivela che Netflix vuole collegare il gioco ad altri media, e ad avallare l’ipotesi sono i requisiti richiesti per il ruolo di game director. L’azienda infatti cerca una figura che possa creare realizzare un gioco “degno di un film/serie TV Netflix”. Ecco perché il bisogno di un’analista live.

Al momento si tratta ancora di rumor non confermati, e non ci resta che attendere aggiornamenti da Netflix.

PC Professionale © riproduzione riservata.