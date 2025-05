News

Martina Pedretti | 7 Maggio 2025

Netflix sperimenta un feed video verticale nella sua app mobile, simile a TikTok, per aiutare gli utenti a scoprire film e serie TV.

Netflix testa un feed in stile TikTok sull’app mobile per aiutarti a scoprire nuovi contenuti

Netflix sta per introdurre un nuovo modo di scoprire film e serie TV direttamente dalla sua app mobile: un feed video verticale ispirato a TikTok. Il test, in partenza nelle prossime settimane, permetterà agli utenti di scorrere brevi clip di contenuti suggeriti, con la possibilità di iniziare subito la visione, salvarli nella propria lista o condividerli con un amico. I controlli, posizionati in basso a destra dello schermo, richiamano chiaramente il design delle app social più popolari.

“Scorrere un feed verticale è diventato un gesto naturale per esplorare contenuti video,” ha spiegato Eunice Kim, Chief Product Officer di Netflix, sottolineando come questo formato possa aiutare gli utenti a trovare la loro prossima serie o film preferito.

Non si tratta della prima incursione di Netflix nel mondo dei feed in stile social: già nel 2021 aveva sperimentato “Fast Laughs”, focalizzato sulla comicità- Successivamente c’è poi stato “Kids Clips” per i più piccoli. Tuttavia, questo nuovo esperimento punta a una portata molto più ampia, rivolgendosi a tutto il catalogo della piattaforma.

“Ciò che mi entusiasma di più è come la nostra nuova esperienza TV ci dà la possibilità di cambiare più facilmente in futuro“, ha spiegato Elizabeth Stone. “È così che renderemo Netflix ancora migliore. E continueremo a connettere le persone con ancora più serie, film e giochi che ameranno“.

Contestualmente, l’azienda ha annunciato anche un restyling dell’interfaccia della sua app TV, per un’esperienza di navigazione più moderna e interattiva.

Nelle prossime settimane il feed verticale in stile TikTok arriverà sull’app mobile di Netflix, e potremo scoprire come si abbina al nostro modo di attingere ai contenuti della piattaforma.