Nintendo Alarmo: cos’è, quando esce e quanto costa

Martina Pedretti | 14 Gennaio 2025

Nintendo Alarmo è la nuova sveglia con le musiche dei videgiochi: come funziona, quanto costa e quando arriva in Italia

Nintendo Alarmo è il gadget più chiacchierato del momento. Si tratta di un orologio-sveglia innovativo che, dopo essere andato a ruba negli USA, in Giappone e in diversi paesi europei, sta facendo discutere anche in Italia. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa novità targata Nintendo, inclusi prezzo, disponibilità in Italia e caratteristiche principali.

Cos’è Nintendo Alarmo e come funziona

Nintendo Alarmo è un orologio da comodino pensato per rendere il risveglio più piacevole e coinvolgente. Il dispositivo consente agli utenti di scegliere tra diverse scene tratte dai giochi Nintendo più popolari, come Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3 e Ring Fit Adventure, da usare come sveglia. Ogni scena personalizza sia il tema visivo sia l’allarme sonoro.

Uno degli elementi più interessanti di Alarmo è il sensore di movimento integrato, che rileva i movimenti dell’utente durante il sonno. Questo permette all’orologio di adattare il volume della sveglia in modo intelligente: quando ti muovi o ti alzi, il suono si attenua gradualmente per non risultare troppo invasivo. Al termine della sveglia, Alarmo fornisce un riepilogo delle statistiche del sonno, come il tempo totale trascorso a letto e la qualità del riposo.

Nintendo ha annunciato che, nei prossimi mesi, il dispositivo riceverà aggiornamenti che introdurranno nuove modalità di sveglia, effetti sonori e temi aggiuntivi, mantenendo il gadget sempre aggiornato e al passo con le preferenze degli utenti.

Nel frattempo gli appassionati di videogiochi attendono con trepidazione l’annuncio della prossima console, per ora rinominata Nintendo Switch 2.

Prezzo e da quando si potrà acquistare Nintendo Alarmo

In Italia, Nintendo Alarmo è disponibile esclusivamente sul Nintendo Store ufficiale al prezzo di 99,99 euro. Al momento gli abbonati a Nintendo Switch Online hanno l’accesso esclusivo all’acquisto fino a inizio marzo 2025, quando sarà distribuito anche presso rivenditori selezionati. La data è ancora da definire, perché Nintendo continua a rimandare il lancio per tutti gli interessati, che non dispongono dell’abbonamento online.

La spedizione standard è gratuita per ordini superiori a 24,99 euro, e in caso di insoddisfazione il reso non prevede costi aggiuntivi. Nintendo Alarmo non è un prodotto in edizione limitata, quindi tornerà disponibile anche dopo eventuali sold-out. In ogni caso la produzione va a rilento, e proprio per questo è ancora un’esclusiva per gli abbonati a Nintendo Online, per quanto riguarda l’Italia.