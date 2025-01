News

Nicolo Figini | 16 Gennaio 2025

Nintendo

Andiamo a scoprire quando esce la tanto attesa Nintendo Switch 2. Tanti i rumor sulla data di uscita e sulle news in merito al prezzo e alle sue caratteristiche. Continuate a leggere per saperne di più.

Quando esce Nintendo Switch 2

Quando esce la Nintendo Switch 2? Ad oggi la data di uscita precisa non la conosce nessuno.

Nel corso degli anni sono state diffuse molte indiscrezioni ma nessuna di queste si è rivelata effettivamente vera e affidabile.

Il presidente Shuntaro Furukawa aveva confermato che l’annuncio sarebbe avvenuto entro il 31 marzo 2025. Di conseguenza, la console sarebbe dovuta uscire entro la fine dello stesso anno.

E, dopo il trailer rilasciato a metà gennaio dello stesso anno, sappiamo per certo che uscirà nel 2025. Mentre il 2 aprile 2025 ci sarà la presentazione ufficiale, il che significa che l’uscita potrebbe essere prevista tra maggio e giugno.

Nintendo Switch 2 caratteristiche

Passiamo, ora alle caratteristiche e alle differenze della Nintendo Switch 2 rispetto alla console che l’ha preceduta.

Le ultime indiscrezioni rivelano che le caratteristiche ibride verranno mantenute, ma si apporteranno delle modifiche per renderla migliore. Prima di tutto, si fa riferimento sul web a un display di 8 pollici e controller magnetici.

Il design potrebbe essere simile alla precedente ma con l’inclusione di un display mini-LED che renderebbe l’esperienza visiva superiore. Dal punto di vista del processore, invece, si vocifera di NVIDIA Tegra239 con 8 GB o 12GB di RAM e 64GB di memoria interna.

La Nintendo Switch 2 dovrebbe supportare la tecnologia SLSS, che permetterebbe una risoluzione delle immagini fino a 4K. Ma che cosa sappiamo dei giochi?

Giochi

Per quanto riguarda i giochi della Nintendo Switch 2, sappiamo che è stata confermata la compatibilità con quelli relativi alla prima console. Per tale ragione, i giocatori che vogliono acquistarla non dovranno per forza utilizzare quella vecchia.

Il nuovo modello avrà, dunque, le tessere fisiche e anche l’integrazione alla piattaforma Online, offrendo accesso ai classici titoli.

Ad oggi, purtroppo, non abbiamo informazioni sui giochi ufficiali ma c’è già chi spera nell’annuncio di quelli più amati e più attesi. Non esiteremo ad aggiornare tale contributo non appena avremo altre news.

Nintendo Switch 2 prezzo

Quanto costerà la Switch 2? Il prezzo al momento è incerto e non è stato rivelato con precisione.

Sul web si pensa che il costo totale possa aggirarsi intorno ai 400 dollari. In tal modo si avrebbe un aumento di cento dollari rispetto al modello originale che tutti conosciamo.

Ovviamente, il prezzo più elevato verrebbe giustificato da dalle caratteristiche diverse rispetto alla precedente versione, così come dalle nuove funzioni al suo interno.

Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Trailer

Finalmente è stato rivelato il trailer che presenta il nuovo modello di console relativo alla Nintendo Switch 2! Qui di seguito potete vedere come cambiano i controller e il display.