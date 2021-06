Nintendo Direct giugno 2021: diretta streaming, data e orario

Nintendo Direct giugno 2021: come seguire in diretta streaming, a che ora e quando scoprire le novità per Nintendo Switch dall’E3 2021.

Nintendo Direct giugno 2021 data e orario

Da poco Nintendo ha annunciato la trasmissione di nuovo evento Direct, programmato per giugno 2021. In occasione della fiera videoludica E3, che si terrà nuovamente in streaming, questo martedì 15 giugno, alle 18:00 (ora italiana), Nintendo parteciperà con i suoi nuovi titoli. Come spiega la casa di Kyoto si tratterà di un Direct della durata di circa 40 minuti.

Il 15/06, Nintendo parteciperà a #E32021 in forma virtuale. Alle 18:00 andrà in onda un #NintendoDirect di circa 40 minuti dedicato esclusivamente ai prossimi giochi per #NintendoSwitch, con un’enfasi particolare su quelli in arrivo nel 2021.

Subito dopo il Nintendo Direct sarà il turno di una diretta Nintendo Treehouse con una live di circa tre ore, ricca di approfondimenti sul gameplay di una selezione di titoli per Nintendo Switch.

Dove seguire Nintendo Direct in diretta streaming

Per seguire il Nintendo Direct del 15 giugno 2021, basterà collegarsi in diretta al canale YouTube della controparte italiana dell’azienda. Infatti, collegandosi alla pagina, si potrà seguire in live streaming la trasmissione, disponibile qui.

Nintendo Direct novità giochi

Come spiega Nintendo, durante il Direct di giugno 2021 si potranno scoprire le novità dell’E3 per quanto riguarda la casa di Kyoto. In particolare l’azienda si focalizzerà sui titoli in arrivo nel corso del 2021.

L’hype è alle stelle per il Direct, e sicuramente gli appassionati di Nintendo non vedranno l’ora di conoscere cosa ha in serbo l’azienda videoludica. Ci sarà uno spazio per parlare nuovamente dei remake di quarta generazione dei Pokémon: Diamante Lucente e Perla Splendente?

Chiaramente per ora è impossibile stabilire di quali giochi parlerà l’attesissimo Nintendo Direct di giugno, in occasione dell’E3. Non appena saranno annunciate le novità provvederemo ad aggiornarvi.

PCProfessionale © riproduzione riservata.