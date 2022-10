Nintendo Direct Super Mario ottobre 2022: diretta streaming, data e orario

Nintendo Direct ottobre 2022: come seguirlo in diretta streaming, a che ora e quando per scoprire le novità sul film di Super Mario Bros.

Nintendo Direct ottobre 2022 data e orario

La Nintendo ha annunciato la trasmissione di nuovo evento Direct, programmato per ottobre 2022. L’evento streaming si terrà questo giovedì 6 ottobre, alle 22:05 (ora italiana), e quindi a ridosso della notte del 7 ottobre. Nintendo presenterà il nuovo film di Super Mario Bros, con il lancio del primo trailer ufficiale. Non sappiamo quanto durerà il Direct. Sicuramente prima della mezzanotte si assisterà all’anteprima mondiale del film prossimamente in arrivo in sala. Questo evento digitale non presenterà invece nuovi giochi in uscita.

Dove seguire Nintendo Direct in diretta streaming

Per seguire il Nintendo Direct del 6 ottobre 2022, basterà collegarsi in diretta al canale YouTube della controparte italiana dell’azienda. Infatti, collegandosi alla pagina, si potrà seguire in live streaming la trasmissione, disponibile qui sotto.

Nintendo Direct film Super Mario

Illumination e Universal hanno annunciato che il film animato su Super Mario, protagonista del Nintendo Direct di ottobre 2022, arriverà in sala il 7 aprile 2023. Al momento i dettagli sulla trama del film di Super Mario sono pressoché inesistenti. Infatti Nintendo non ha svelato di cosa parlerà la pellicola animata, e quale storia dell’idraulico sarà raccontata. A capitanare il team di attori troviamo Chris Pratt, dal Marvel Cinematic Universe e da Jurassic World, che sarà il protagonista di questa storia, dando la voce proprio a Mario. Invece Anya Taylor-Joy è Peach, Charlie Day è Luigi, Jack Black è Bowser, Keegan-Michael Key è Toad, Seth Rogen è Donkey Kong, Fred Armisen è Cranky Kong, Kevin Michael Richardson è Kamek e Sebastian Maniscalco è Spike.

