News

Andrea Sanna | 2 Marzo 2023

Nokia

Ogni volta che menzioniamo il Nokia in noi tornano alla mente piacevoli ricordi. Dall’indistruttibile 3310 (ancora funzionante per chi lo conserva ancora) alle interminabili partite a Snake. Insomma si tratta di un pezzo di storia non solo della tecnologia, ma anche delle nostre vite. Con questi presupposti il marchio torna sul mercato con uno smartphone nuovo di zecca e con delle novità incredibili!

Oggi è stato presentato il Nokia G22 (insieme ai modelli C22 e C32) al Mobile World Congress di Barcellona. E fin da subito si è notata una particolarità davvero interessante. Partiamo con il dire che sono i primi 5G prodotti in Europa, dunque grande passo in avanti. Con sé il G22 (costruito grazie alla collaborazione con iFixit), infatti un kit di riparazione fai da te! Avete capito bene. Per chi se lo stesse domandando iFixit è una comunità globale di persone che si aiutano a vicenda per riparare cose.

Il dispositivo è stato dunque pensato prima di essere messo in vendita, proprio per poter essere smontato e riparato facilmente da chiunque lo acquisti. Come rivelato, infatti, contiene delle pinze, un coltellino e vari strumenti di riparazione utilizzati in queste situazioni. Da precisare, però, che non sarà acquistabile insieme al Nokia, ma sarà disponibile sul sito iFixit.

Qualche altro dettaglio? Il nuovo Nokia è disponibile in due colori (Meteor Grey e Lagoon Blue. È rivestito da una cover posteriore realizzata in plastica riciclata al 100%. Vanta una garanzia di 3 anni, dunque un bene in caso di problemi.

Il dispositivo è dotato di un display da 6,5 pollici con risoluzione HD+. Dispone di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, ma vanta anche due sensori secondari da 2 Megapixel. Soffermandoci sul sistema operativo, invece, è basato su Android 12 e la batteria dura circa 3 giorni, esattamente come gli altri due cellulari firmati Nokia.

Quanto costa? Ha un prezzo di partenza di 179 Euro, cui poi si va ad aggiungere appunto il kit di cui vi abbiamo parlato. Che ve ne pare? Vi ha convinto?