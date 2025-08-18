Note Amici Stretti su Instagram: perché ora le vedono tutti

News

Martina Pedretti | 18 Agosto 2025

Instagram

Su Instagram le Note degli Amici Stretti non sono più così segrete: il pallino verde è visibile a tutti. Bug o nuova funzione?

Instagram e le Note degli Amici Stretti: novità o bug? Ecco cosa sta succedendo

Negli ultimi giorni su TikTok e altri social si parla con insistenza di un dettaglio curioso che riguarda le Note di Instagram, in particolare quelle dedicate agli Amici Stretti. Molti utenti hanno notato un cambiamento che ha fatto nascere dubbi e preoccupazioni, dato che sembra che ora tutti possano accorgersi se pubblichi una nota privata.

Secondo diverse segnalazioni, quando un utente condivide una nota con la propria cerchia ristretta, non solo gli amici selezionati vedono il contenuto, ma anche chi non fa parte della lista sembra accorgersi della sua esistenza. Questo perché, pur non potendo leggere il testo, compare sopra al profilo del creatore un pallino verde che segnala l’attività. In sostanza, la nota resta invisibile ai non inclusi, ma il fatto che tu l’abbia pubblicata diventa evidente a tutti.

Un dettaglio apparentemente banale che però ha scatenato reazioni contrastanti. C’è chi utilizza le note come modo velato per lanciare messaggi criptici, magari rivolti a una crush, e non apprezza l’idea che “il segreto” sia svelato già dal pallino verde. Molti utenti si chiedono che senso abbia la funzione degli amici stretti se non garantisce piena discrezione.

Leggi anche: Come usare Netflix Party per guardare film con gli amici a distanza

Al momento, Instagram non ha rilasciato comunicazioni ufficiali: non è chiaro se si tratti di un aggiornamento in fase di test, di un esperimento limitato a pochi account o semplicemente di un bug temporaneo.

Per ora, quindi, resta il mistero. Intanto, la community si divide tra chi apprezza la trasparenza e chi teme che la funzione perda parte del suo fascino.