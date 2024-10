News

Nicolo Figini | 8 Ottobre 2024

Google

Siete curiosi di scoprire che cos’è e come funziona NotebookLM grazie all’intelligenza artificiale?

E se vi dicessimo che esiste una piattaforma gratuita su Google in grado di organizzare al meglio i vostri documenti e creare anche un podcast, su questi contenuti, grazie all’intelligenza artificiale? Ecco cos’è e come funziona NotebookLM.

Cos’è NotebookLM e come funziona

Forse vi è capitato di sentire parlare tramite i social di NotebookLM, ma che cos’è e come funziona? Si tratta di un assistente di ricerca e scrittura Google incentrato sull’intelligenza artificiale, il quale viene alimentato dai documenti che carica l’utente stesso.

Fa uso di Gemini 1.5 Pro ed è utile per riassumere fatti, spiegare nozioni complesse e creare delle domande che si possono utilizzare per il brainstorming. Il progetto è del tutto gratuito e chiunque può usufruirne liberamente: si possono caricare documenti PDF, file .txt o link di siti web e YouTube.

La funzione più particolare è però quella che riguarda il riassunto audio perché non si tratta di una voce meccanica che ripete ‘a pappagallo’ ciò che è contenuto nel documento. L’intelligenza virtuale su NotebookLM crea un vero e proprio podcast, una conversazione tra un uomo e una donna. In questo modo sarà ancora più divertente riascoltare ciò che è stato scritto:

“I riassunti audio sono discussioni vivaci e approfondite che riassumono gli argomenti chiave delle tue fonti. Questa funzionalità è un esperimento. I riassunti audio (incluse le voci) sono create con l’AI, pertanto potrebbero esserci imprecisioni e disturbi audio. Al momento i riassunti audio sono disponibili solo in inglese.”.

Nonostante il sito è completamente in italiano, al momento si tratta di una funzione disponibile solo in inglese e tra le avvertenze leggiamo anche quella che recita: “I riassunti audio non offrono un quadro completo o oggettiva di un argomento, ma semplicemente un riflesso delle tue fonti“. Voi lo avete già utilizzato? Fatecelo sapere con un commento.