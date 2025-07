La novità di WhatsApp migliorerà le foto in condizioni di poca luce

News

Martina Pedretti | 29 Luglio 2025

WhatsApp

WhatsApp testa una modalità notturna per Android: migliora le foto in condizioni di scarsa illuminazione grazie a una nuova funzione

WhatsApp continua ad ampliare le funzionalità della sua fotocamera integrata: secondo quanto riportato da WABetaInfo, nella versione WhatsApp Beta per Android 2.25.22.2 è stata individuata una nuova opzione chiamata “modalità notturna”, pensata per migliorare la qualità delle foto

scattate in ambienti poco illuminati.

Come funziona la modalità notturna

La nuova modalità è indicata da un’icona a forma di luna visibile nell’interfaccia della fotocamera dell’app. Gli utenti possono attivarla manualmente con un semplice tocco, ma non si attiva automaticamente in base alla luce ambientale, almeno per ora.

Una volta attiva, la modalità notturna ottimizza l’esposizione e riduce il rumore dell’immagine, aiutando a catturare più dettagli anche nelle zone d’ombra, il tutto senza l’uso del flash o di filtri invasivi. L’obiettivo è migliorare la nitidezza e la luminosità senza alterare lo stile naturale della foto.

Questa funzione di WhatsApp sarà particolarmente utile per foto notturne o in ambienti interni poco illuminati, come feste, concerti o cene in casa. Tuttavia, WABetaInfo sottolinea che si tratta di un miglioramento modesto, che può aiutare ma non può eguagliare la qualità delle fotocamere professionali o modalità notturne più avanzate presenti su smartphone di fascia alta.

Disponibilità: quando arriverà per tutti?

Al momento, la modalità notturna è limitata a un gruppo ristretto di utenti iscritti al programma beta dello store Google Play. Tuttavia, si prevede che la funzione venga distribuita a un pubblico più ampio nelle prossime settimane con una futura versione stabile dell’app.

Questa novità segue l’introduzione recente degli effetti visivi per la fotocamera in-app, che consentono agli utenti di applicare filtri a foto e video direttamente durante l’acquisizione. WhatsApp continua così a investire nel miglioramento dell’esperienza visiva, strizzando l’occhio a chi utilizza l’app anche per condividere contenuti creativi e di qualità.