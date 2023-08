News

Martina Pedretti | 29 Agosto 2023

Google intelligenza artificiale

Duet AI di Google prenderà appunti e parteciperà alle riunioni al tuo posto

Se i nuovi strumenti di intelligenza artificiale di Google Meet sono buoni come vengono pubblicizzati, potresti non aver mai più bisogno di prestare attenzione a un’altra riunione o addirittura di presentarti . Alla conferenza Cloud Next di oggi, Google ha rivelato una manciata di nuove funzionalità basate sull’AI in arrivo su Meet.

Una delle più grandi nuove funzionalità dell’intelligenza artificiale è la possibilità per Duet AI di Google di prendere appunti in tempo reale. Infatti, facendo click su “prendi appunti per me“, l’AI acquisirà un riepilogo di quanto detto durante una riunione.

Se sei in ritardo per una riunione, Google sarà in grado di mostrarti un riepilogo a metà riunione in modo che tu possa recuperare ciò che è successo. Durante la chiamata, potrai parlare in privato con un chatbot per approfondire i dettagli che potresti aver perso.

Un’altra nuova funzionalità di Google Meet consente a Duet AI di “partecipare” a una riunione per tuo conto. Su un invito a una riunione, puoi fare clic sul pulsante “Partecipa per me” e Google potrà generare automaticamente del testo su ciò di cui potresti voler discutere. Le note saranno visibili ai partecipanti durante la riunione in modo che possano discuterne.

Se ci sono due riunioni in contemporanea, o se all’improvviso devi rinunciare a una meeting, l’AI potrà condividere note su ciò che avevi pianificato di dire. Forse però qualcuno potrebbe usare questa funzione per non partecipare alle riunioni di lavoro. Questa funzionalità è un in fase di sviluppo e arriverà l’anno prossimo.

Che ne dite? Userete questi strumenti?