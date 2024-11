News

Nicolo Figini | 6 Novembre 2024

WhatsApp

Fate molta attenzione se sul vostro smartphone ricevete l’invito a cena da parte di un ristorante perché potrebbe trattarsi della nuova truffa su WhatsApp. Ecco come funziona e come difendersi.

La truffa su WhatsApp

In passato vi abbiamo già parlato delle varie truffe che girano in giro per i social, come per esempio quella relativa ai ‘mi piace’ di Instagram oppure, rimanendo sull’app di messaggistica istantanea, quella riguardante il potenziale furto del profilo.

In questi giorni si è aperto un nuovo scenario che partirebbe dal messaggio da parte di un presunto ristorante. Come riporta anche il sito telefonino.net, infatti, pare che molti utenti siano già caduti nella trappola e siano finiti nei guai. In sostanza, si tratta di un messaggio che presenta un’offerta particolare da parte di un ristorante, che vi invita a celebrare il suo anniversario in una serata del tutto gratuita.

Per ottenere il regalo dovrete cliccare su un link, il quale vi rimanderà a una pagina tipica delle truffe phishing. Qui vi sarà chiesto di inserire i vostri dati personali e una volta completato il procedimento non otterrete nulla, ma saranno loro ad avere accesso a vostre informazioni sensibili. Il modo per difendersi è semplicemente ricordarsi che nulla (o quasi) viene regalato all’improvviso e bisogna diffidare dei link inviati da numeri sconosciuti.

Ma non finisce qui, in quanto alla fine del form viene chiesto anche di inoltrare lo stesso messaggio a 15 amici. Un circolo vizioso che potrebbe mettere in pericolo anche le persone a cui volete bene. Bloccate tutti i numeri su WhatsApp di cui non siete convinti in modo da debellare tutto ciò e continuare a vivere la vostra vita in serenità.

Ad oggi non esistono altri modi per potersi difendere dagli attacchi dei criminali online. Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessero spuntare nuove truffe in futuro.