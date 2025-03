News

Nicolo Figini | 28 Marzo 2025

WhatsApp

In queste ultime ore si sta parlando sempre più frequentemente della nuova truffa che sta circolando su WhatsApp. Se qualcuno vi chiede di aiutare la figlia di una vostra amica diffidate! Ecco come funziona e come difendersi.

Nuovo inganno su WhatsApp

Se pensavate che le truffe fossero finite una volta per tutte, vi sbagliavate di grosso. In queste ore sul web è diventato virale un nuovo inganno che si presenta come un normale messaggio in arrivo su WhatsApp.

Il tutto parte da un sms da parte di un numero sconosciuto che ci chiede di votare la figlia di un’amica per aiutarla a vincere un premio oppure una gara. Anche se la domanda sembra essere molto innocente, in realtà nasconde un grande pericolo.

All’interno del messaggio WhatsApp appare anche un link e se ci si clicca sopra si verrà indirizzati a un sito di phishing. Ogni volta che si verificano tali situazioni, le povere vittime sono ignare del pericolo perché i portali sembrano affidabili e, a volte, non ci si pone nemmeno il dubbio.

Ad ogni modo, dopo aver pigiato sul link si riceve un sms di verifica da inserire per completare il voto. Se si inserisce, tuttavia, si dà solamente l’accesso agli hacker a tutta la rubrica. Ma non solo, i truffatori potranno accedere anche ai dati sensibili e alle credenziali bancarie grazie a un malware che infetterà il dispositivo.

Vi state chiedendo come difendersi da questa truffa su WhatsApp? Il consiglio principale è di non cliccare mai su link inviati da numeri che non si conoscono. Bisogna prestare attenzione anche a eventuali immagini, spesso create con AI, che potrebbero accompagnare il testo.

Se si cade nella trappola, tuttavia, l’unica soluzione è quella di denunciare il prima possibile.