Nicolo Figini | 27 Marzo 2025

Tra non molto verrà presentato l’Apple Watch Ultra 3, il quale porterà anche due novità molto attese e che faranno la differenza rispetto ai modelli precedenti.

Tra non molto tempo l’azienda annuncerà Apple Watch Ultra 3, che avrà un hardware pieno di novità rispetto al modello attuale. A parlarne è la newsletter Power On di Bloomberg.

Il primo punto riguarda la capacità di agganciarsi al 5G. Un dettaglio che non incide particolarmente sulla sua funzionalità ma rispetto al 4G darà la possibilità di navigare in maniera più veloce. Il sito HDBlog scrive:

“Gurman spiega che a Cupertino useranno 5G Redcap, una versione del 5G progettata per i dispositivi di IoT che rinuncia a un po’ di velocità per guadagnare in efficienza, usando molta energia in meno“.

La seconda novità di Apple Watch Ultra 3 riguarda l’aggancio dei satelliti. A quanto pare, lo smartwatch introdurrà l’SOS via satellite, che è già presente sugli iPhone fin dal 2022. Questa permette agli utenti di chiedere aiuto in caso di necessità e in tutte le zone in cui la rete cellulare non risulta disponibile.

Con lo smartphone, tutto ciò che bisogna fare è puntare il telefono al cielo nella posizione indicata dall’interfaccia e aspettare qualche secondo. Il dispositivo invia una segnalazione ai servizi d’emergenza. L’Apple Watch Ultra 3 potrebbe funzionare allo stesso modo ma tramite il polso.

Non appena ne sapremo di più vi terremo informati, per il momento continuate a seguirci per non perdervi tanti altri aggiornamenti utili sulle innovazioni tecnologiche dell’azienda.