News

Nicolo Figini | 6 Marzo 2025

Siete pronti a giocare alla nuova versione di Monopoly in cui i contanti sono sostituiti da un’app? Ecco come funziona

In queste ore è stato annunciato che Monopoly avrà una versione più moderna rispetto alla versione che tutti conosciamo. Dite addio ai contanti perché sta per arrivare un’app che cambierà tutto.

La versione moderna di Monopoly

Tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo giocato a Monopoly, un gioco da tavolo basato sulla conquista di quanti più terreni possibili. Dopo aver costruite le proprie case, infatti, bisogna solo aspettare che gli avversari capitino sulle proprie caselle per far sborsare loro (si spera) molti soldi.

Uno dei giocatori, inoltre, viene sempre scelto anche per fare il ruolo della Banca, ovvero è colui che si occupa di distribuire o cambiare i soldi di tutti i presenti nel momento del bisogno. Tuttavia, questo potrebbe cambiare dal momento che la Hasbro ha annunciato una nuova versione più tecnologica, che semplificherà il tutto.

LEGGI ANCHE: Come scaricare i messaggi vocali da WhatsApp

Le banconote, infatti, verranno sostituite da un’app per smartphone che gestirà tutte le transazioni. Monopoly App Banking tiene assume il ruolo di banchiere, come riporta anche il sito HDBlog, e renderà il gioco più accessibile anche ai giocatori più giovani e ridurrà la possibilità di barare.

La data di uscita del gioco nei negozi è fissata per agosto 2025, anche se non abbiamo un giorno specificato, e costerà 24,99 dollari. L’applicazione, invece, sarà gratuita e chiunque potrà utilizzare il proprio dispositivo per giocare.

Anche il tabellone ha subito alcune modifiche per renderlo più adatto alle nuove generazioni. Al posto di Parco della Vittoria e Viale dei Giardini, infatti, troviamo proprietà preziose come la rampa di lancio per i razzi e la luna. Tra le altre, invece, sono presenti una fabbrica di cioccolato, un’esperienza sulle montagne russe e un parco dei dinosauri.

Ogni giocatore avrà a disposizione una carta bancaria che, insieme a quelle delle proprietà, verranno scansionate sull’app per automatizzare le procedure di acquisto, vendita e pagamento. Voi la comprerete questa nuova versione di Monopoly?